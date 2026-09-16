Trump incluye a RD entre países señalados por tránsito o producción de drogas para el 2027

Foto de archivo de un decomiso de presunta droga en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a República Dominicana entre los países identificados por su administración como principales territorios de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

La determinación presidencial fue presentada al Congreso de Estados Unidos el martes 15 de septiembre y contempla a 23 países, entre ellos México, Colombia, Venezuela, Haití, Jamaica, Panamá, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, entre otros.

De acuerdo con el documento, la inclusión de un país en esta lista no significa necesariamente que su Gobierno no esté tomando medidas contra el narcotráfico ni que exista una falta de cooperación con Estados Unidos.

La administración Trump explica que las designaciones se realizan conforme a una definición establecida en la legislación estadounidense y responden a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el tránsito o la producción de drogas o de precursores químicos.

Por tanto, la presencia de República Dominicana en la relación no constituye por sí misma una acusación de que el Gobierno dominicano haya incumplido sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas.

Un aparte para República Dominicana

La determinación menciona a República Dominicana junto a otras naciones del Caribe y América Latina que, según el Gobierno estadounidense, presentan condiciones que permiten el tránsito de sustancias ilícitas.

El documento no incluye a República Dominicana entre los países que Estados Unidos considera que no realizaron esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones internacionales de control de drogas.

Esa categoría fue aplicada específicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, según la determinación presidencial.

La distinción es relevante debido a que la propia resolución establece que estar incluido como país principal de tránsito o producción de drogas no equivale automáticamente a ser considerado un país que ha incumplido sus compromisos antidrogas.

Trump destaca lucha contra el narcotráfico

En la determinación, Trump defendió las acciones de su administración contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales, y afirmó que Estados Unidos ha incrementado las operaciones de seguridad fronteriza y las acciones contra los grupos dedicados al narcotráfico.

El presidente estadounidense también sostuvo que las incautaciones de fentanilo y otras drogas que ingresan de contrabando a Estados Unidos se han reducido y que las muertes por sobredosis han disminuido durante su administración.

La determinación también hace referencia a la cooperación de Estados Unidos con países del hemisferio occidental para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo.

Una lista que incluye a 23 países

Además de República Dominicana, la lista para el año fiscal 2027 incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

La determinación presidencial fue emitida bajo la autoridad que otorgan al presidente de Estados Unidos la Constitución y las leyes federales, incluida la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores del año fiscal 2003.

El documento ordena que la determinación, junto con los memorandos de justificación correspondientes, sea presentada ante el Congreso y publicada en el Registro Federal.