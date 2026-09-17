El gobierno de Trump anula una protección clave para las especies en peligro de extinción

Ballena franca austral nadando cerca de Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Escena de vida silvestre de la ballena franca austral en el océano Atlántico, frente a las costas de la Patagonia. ( SHUTTERSTOCK )

=Las muertes accidentales de fauna protegida dejarán de ser consideradas ilícitas en Estados Unidos, según un memorando de la administración Trump confirmado por la AFP el jueves.

Los críticos consideran esa decisión como un intento de reinterpretar fundamentalmente la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

En virtud de la nueva directiva, las muertes resultantes de riesgos previsibles, derivados de actividades como la pesca comercial o la tala, quedarán exentas de la ley.

El riego de redefinir los términos

El memorando del 14 de septiembre, publicado en línea por la organización sin fines de lucro Center for Biological Diversity, redefine el término utilizado para perseguir, matar o capturar una especie, de modo que quede limitada a conductas "dirigidas intencionalmente contra uno o varios animales concretos".

"Una embarcación que golpea inadvertidamente a una ballena no la ha 'capturado' (taken), porque el rumbo de la embarcación no se fijó contra la ballena", dice el documento.

"Talar un árbol no constituye un 'take' (captura/muerte) de los murciélagos que anidan en él, a menos que el árbol se tale con el propósito de matarlos o capturarlos", añade.

El documento fue firmado por Brian Nesvik, director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, que depende del Departamento del Interior.

El departamento confirmó a la AFP que el documento era auténtico.

"El memorando refleja con precisión la orientación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para la aplicación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción tras la norma final que deroga la definición reglamentaria de 'harm' (daño)", indicó el departamento.

Los grupos conservacionistas reaccionaron con consternación, argumentando que la mayoría de las amenazas a las especies en peligro o amenazadas no provienen de la caza directa, sino de actividades autorizadas a nivel federal.

"Estos cambios trastocan el equilibrio de la Ley de Especies en Peligro de Extinción entre la actividad económica y las protecciones necesarias, empujando a las especies al borde de la extinción", dijo en un comunicado Beth Lowell, vicepresidenta de Oceana.

Esta organización sin fines de lucro señaló que la ballena franca del Atlántico Norte sería una de las principales especies amenazadas por los cambios.

Solo quedan alrededor de 380 ejemplares, y la principal causa de su desaparición es que quedan enredadas en artes de pesca, o por colisiones con el tráfico marítimo.