Arrestan a segundo sospechoso por asesinato de empleado municipal dominicano en Massachusetts

Las autoridades arrestaron a un segundo sospechoso por el asesinato a tiros del empleado municipal dominicano Xavier Bautista, de 32 años, ocurrido el pasado 4 de julio en Cambridge, Massachusetts.

El nuevo detenido fue identificado como Giovani Arroyo, de 22 años y residente en Boston, quien enfrenta cargos de asesinato, portación de arma de fuego sin licencia y conspiración, según informaron este jueves la Fiscalía del Distrito de Middlesex y la Policía de Cambridge.

Bautista, empleado del Departamento de Obras Públicas de Cambridge, murió luego de recibir un disparo durante la madrugada del 4 de julio. Su cuerpo fue encontrado cerca de la intersección de Broadway y Norfolk Street, próximo a Sennott Park, aproximadamente una hora después del momento en que los investigadores estiman que ocurrió el tiroteo.

Lo atacaron cuando salía de su casa

Según las autoridades, varios hombres enmascarados abordaron a Bautista cuando salía de su vivienda. El empleado municipal llevaba puesto su uniforme de trabajo.

Después de dispararle, el grupo huyó en una camioneta Dodge Ram blanca, de acuerdo con la investigación.

De acuerdo con Telemundo Nueva Inglaterra, el caso continúa bajo investigación para determinar el motivo del ataque. Hasta el momento, las autoridades han señalado que no existía una conexión conocida entre Bautista y los sospechosos.

Segundo arresto por el caso

El arresto de Arroyo se suma al de Rayquon Brown, residente de Canton, quien fue detenido el 13 de julio y acusado de asesinato, portación de arma de fuego sin licencia, condición de delincuente reincidente armado y conspiración para cometer asesinato.

Los investigadores creen que Brown actuó como vigilante durante el enfrentamiento que terminó con la muerte de Bautista.

Las autoridades vincularon a Brown con la camioneta utilizada para escapar y determinaron que estuvo presente en el lugar de los hechos. También señalaron que fue observado sosteniendo un objeto compatible con un arma de fuego y que, en determinado momento, lo empuñó como si estuviera apuntando.

Brown compareció el lunes ante el Tribunal de Distrito de Cambridge, donde se ordenó su detención sin derecho a fianza.

Debate por el sistema ShotSpotter

El asesinato de Bautista también generó cuestionamientos sobre la decisión de Cambridge de desactivar el sistema ShotSpotter, una tecnología utilizada para detectar posibles disparos mediante sensores acústicos.

Algunos residentes plantearon que, si el sistema hubiera estado activo cuando ocurrió el tiroteo, Bautista podría haber sido localizado con mayor rapidez y recibido atención de emergencia antes.

Tras el debate público generado por el caso, la ciudad reactivó el sistema el mes pasado.