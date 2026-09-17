Hombre mata a tiros a su hermana y se quita la vida en Nueva Jersey

Casquillo de bala en la escena del crimen. ( SHUTTERSTOCK )

Un hombre de 60 años mató a tiros a su hermana en la entrada de una vivienda en Pennsauken, Nueva Jersey, y posteriormente se quitó la vida con la misma arma, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles en una residencia ubicada en Bethel Avenue, al sur del estado.

De acuerdo con medios locales que citan a la Fiscalía del Condado de Camden, Daniel López, de 60 años, disparó contra su hermana, Janet Camacho, quien quedó gravemente herida en la entrada de la vivienda.

La policía recibió alrededor de las 9:00 de la mañana un reporte sobre disparos y la presencia de un hombre armado con una pistola en una casa de la zona.

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Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Camacho en la entrada de la residencia. La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario Cooper, donde posteriormente fue declarada muerta.

Investigación

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la vivienda y, de acuerdo con imágenes difundidas por WPVI, algunos vecinos fueron escoltados fuera de sus casas mientras se desarrollaba el operativo.

El medio informó que obtuvo imágenes de cámaras de vigilancia que registraron el tiroteo y los momentos posteriores, pero decidió no transmitirlas debido a su contenido gráfico.

Una vecina identificada como Michelle Jiménez dijo a WPVI que López era cercano a su familia y que frecuentemente participaba en sus reuniones.

"Siempre era nuestro invitado. Era muy cercano a nuestra familia", relató Jiménez, quien agregó que el hombre solía prepararles comida a ella y a sus hermanos.

"Fue algo totalmente impactante para mí. No lo podía creer", dijo la mujer.

Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron al tiroteo y el posterior suicidio.