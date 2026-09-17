Identifican a dominicano cuyo cadáver fue hallado en la chimenea de una escuela de Nueva York

El cuerpo en avanzado estado de descomposición encontrado hace meses dentro de la chimenea de una escuela pública de Queens fue identificado como el de Matthew Collado, un joven de 29 años de origen dominicano, que había sido reportado como desaparecido semanas antes.

Los restos de Collado fueron encontrados el pasado 30 de junio dentro de la chimenea de la escuela P.S./I.S. 113 Anthony J. Pranzo, en Glendale, Queens, después de que un exterminador acudiera al plantel para investigar un fuerte olor que emanaba del lugar, de acuerdo con información publicada por el New York Daily News y reseñada por otros medios.

La identificación de los restos se produjo aproximadamente un mes después del hallazgo. La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York informó que la causa y la manera de la muerte de Collado permanecen pendientes de una investigación adicional.

Su madre aún busca respuestas

Sophia Wood, madre de Collado, contó al Daily News que no sabía nada de su hijo desde el día anterior al Día de las Madres, cuando él le comunicó que tenía previsto visitarla en el hogar de ancianos donde se encontraba su abuela.

Collado nunca llegó a la cita. Después de preocuparse por su ausencia, su madre comenzó a colocar carteles con su fotografía por distintos sectores de Queens y a buscar información sobre su paradero.

Según Wood, su hijo fue visto por última vez en imágenes de vigilancia cuando salió de su apartamento en Jamaica, Queens, alrededor de las 3:22 de la madrugada del 9 de mayo.

La familia asegura que todavía desconoce cómo Collado terminó dentro de la chimenea de la escuela. Wood dijo al Daily News que planea contratar a un investigador privado debido a la falta de respuestas sobre las circunstancias de la muerte.

"No quiero especular ni señalar a nadie. Quiero hechos y precisión", dijo la madre, según el periódico.

Wood también cuestionó que su hijo pudiera haber ingresado voluntariamente a la chimenea. Según relató, Collado tenía miedo a las alturas y no le gustaban el fuego ni el humo, por lo que considera que ese escenario no coincide con su personalidad.

Collado, quien creció en East Elmhurst, Queens, también tenía aspiraciones musicales. Utilizaba el nombre artístico A.K. Nash y había publicado algunas de sus canciones en SoundCloud.

Su madre dijo que ahora escucha esas canciones para poder escuchar nuevamente la voz de su hijo.

Antes de desaparecer, Collado se preparaba para comenzar un nuevo empleo como asistente residencial en un refugio administrado por Breaking Ground, según declaró su madre al Daily News.

Un hallazgo que sorprendió a la comunidad

El cuerpo fue descubierto cuando un conserje solicitó la presencia de un exterminador para determinar el origen del olor. El trabajador abrió un compartimiento relacionado con la chimenea y encontró primero un zapato; posteriormente detectó un pie en el interior, según el relato recogido por el Daily News.

Para entonces, la escuela se encontraba cerrada por las vacaciones de verano y estaba en proceso de renovación. Residentes y estudiantes habían reportado que un olor desagradable se percibía en el área desde semanas antes.

El Departamento de Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación para determinar cómo Collado llegó hasta la chimenea y qué ocurrió antes de su muerte. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente la causa ni la manera en que murió.