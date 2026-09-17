Tras baja en las encuestas, la republicana María Elvira Salazar cuestiona a Trump por política migratoria

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar lanzó este jueves un anuncio de campaña en el que cuestiona directamente al presidente Donald Trump por sus políticas de control migratorio y advierte que los operativos de arrestos y deportaciones "han ido demasiado lejos".

En un video de 30 segundos, grabado frente a la Casa Blanca y difundido en español e inglés, Salazar se dirige directamente al mandatario y sostiene que los votantes hispanos que contribuyeron a su regreso a la Casa Blanca en 2024 ahora se sienten "traicionados".

Las declaraciones de la congresista se producen varios días después de que una encuesta de Bendixen & Amandi International, publicada el 14 de septiembre por POLITICO, situara a Salazar en un empate con el demócrata Eliott Rodríguez.

El sondeo, realizado entre el 25 y el 30 de agosto entre 600 votantes probables y encargado por la campaña de Rodríguez, otorgó a ambos candidatos un 45 % de apoyo.

Cuando a los encuestados se les proporcionaron descripciones de ambos candidatos y sus respectivos historiales, Rodríguez pasó a registrar 47 %, frente a 40 % para Salazar.

El resultado contrasta con el desempeño de Salazar en las elecciones de 2024, cuando se impuso en el distrito por más de 20 puntos porcentuales. No obstante, al no disponerse de una encuesta anterior comparable, estos datos no permiten establecer por sí solos que la congresista haya registrado una caída en las encuestas.

"Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos", afirma Salazar en el anuncio. "En julio, su gobierno detuvo a 50,000 personas y la mitad de ellas no tenía antecedentes penales. Cuidado con lo que le dicen sus asesores. Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en el 2024 hoy se sienten traicionados".

La congresista, representante del Distrito 27 de Florida, que incluye buena parte del condado Miami-Dade, no plantea en el mensaje una amnistía para los inmigrantes. En cambio, sostiene que es necesario encontrar una solución que les permita llevar una vida digna en Estados Unidos.

"Usted puede ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan para el comunismo. No estoy hablando de darles amnistía. Estoy hablando de darles una vida digna en esta tierra prometida", expresa.

El anuncio se produce semanas antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que Salazar busca un cuarto período en la Cámara de Representantes frente al demócrata Eliott Rodríguez, exconductor de televisión de Miami.

Críticas a los operativos migratorios

El Distrito 27 tiene una población 74 % hispana y comprende zonas de Miami-Dade con una importante presencia de comunidades latinoamericanas. Salazar ganó ampliamente la reelección en 2024, pero este año enfrenta nuevamente una contienda electoral.

FL-27 POLL For DCCC (Dem)



Maria Elvira Salazar (i): 45%

Eliott Rodriguez: 45%



Bendixen & Anandi | 8/25-30 | LVhttps://t.co/NCwDXF8sTh pic.twitter.com/g9S1U4kcms — InteractivePolls (@IAPolls2022) September 14, 2026

La intervención de Salazar se produce en un momento de intensificación de las operaciones migratorias del Gobierno de Trump.

La congresista cuestiona particularmente el número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, según los datos que cita en su anuncio, no tenían antecedentes penales.

En agosto, ICE registró alrededor de 51,000 detenciones, de acuerdo con datos citados en reportes recientes, superando el récord establecido el mes anterior.

Las operaciones migratorias también han generado preocupación entre comunidades inmigrantes del sur de Florida, donde las autoridades federales y agencias policiales locales han intensificado la cooperación en materia de aplicación de las leyes migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la aplicación de las leyes migratorias es una prioridad de la administración y que las personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización pueden ser detenidas y sometidas a procesos de deportación.

La propuesta migratoria de Salazar

La posición expresada ahora por Salazar coincide con una propuesta migratoria que la congresista ha impulsado en el Congreso: el DIGNITY Act, una iniciativa bipartidista que busca establecer un mecanismo de regularización para determinados inmigrantes que llevan varios años en Estados Unidos y no tienen antecedentes criminales.

La propuesta contempla un estatus legal temporal y exige el pago de una cantidad al Gobierno federal. No establece un camino directo hacia la ciudadanía.

Salazar presentó inicialmente el proyecto en 2022 y posteriormente lo volvió a presentar junto con la congresista demócrata Verónica Escobar, de Texas. La versión más reciente ha recibido apoyo de legisladores de ambos partidos, aunque no ha llegado a una votación en el pleno de la Cámara.

La iniciativa también ha recibido críticas desde distintos sectores. Algunos republicanos la han descrito como una forma de "amnistía", mientras que organizaciones defensoras de los inmigrantes han cuestionado que no contemple una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía.

El nuevo anuncio representa una crítica pública directa de Salazar a las políticas migratorias de Trump, pese a que la congresista ha sido una aliada del presidente y respaldó su candidatura en 2024.