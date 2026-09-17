Muere segunda persona vinculada al brote de legionelosis en El Bronx

Simulación en 3D de la bacteria Legionella, causante de la legionelosis. ( SHUTTERSTOCK )

Una segunda persona murió en relación con el brote de la enfermedad del legionario detectado en el sur de El Bronx, informó este jueves el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

La confirmación se produjo días después de que las autoridades ordenaran la limpieza y desinfección de 10 torres de enfriamiento ubicadas en los códigos postales 10451 y 10456, luego de que pruebas preliminares detectaran la presencia de la bacteria Legionella.

"Me entristece informar que una segunda persona ha fallecido en relación con el brote de enfermedad del legionario en el sur del Bronx. Lamentamos la pérdida de cada neoyorquino y nuestros corazones están con sus seres queridos mientras atraviesan este momento difícil", escribió el comisionado de Salud de la ciudad, Dr. Alister Martin, en una publicación en redes sociales.

De acuerdo con Telemundo 47, hasta el momento, 10 personas han dado positivo a la enfermedad, según el Departamento de Salud, que investiga el caso como un posible brote comunitario en el sur de El Bronx.

Lugares afectados

Entre las 10 torres de enfriamiento que dieron positivo en las pruebas preliminares se encuentran instalaciones ubicadas en lugares de alta concurrencia, incluido el Yankee Stadium, en 1 E. 161st St., y el Hospital Lincoln, en 234 E. 149th St.

También figura entre los sitios afectados el campus de El Bronx de Boricua College, ubicado en 890 Washington Ave.

Las autoridades sanitarias aclararon que continúan realizando pruebas para determinar si la bacteria detectada en las torres está viva. La Legionella solo puede provocar la enfermedad cuando está presente en forma viable.

Los análisis iniciales realizados la semana pasada detectaron rastros de la bacteria, pero no permitían determinar si se trataba de bacterias vivas o muertas.

Reacción de los Yankees

Los Yankees de Nueva York aseguraron que ninguno de los casos actuales de enfermedad del legionario ha sido relacionado con el estadio.

El equipo informó que la torre de enfriamiento del Yankee Stadium que dio positivo fue vaciada y sometida a un proceso de limpieza el domingo por la mañana.

En un comunicado, los Yankees señalaron además que en 2024 instalaron nuevas torres de enfriamiento y que desde entonces realizan pruebas semanales para monitorear la calidad del agua y detectar la presencia de bacterias.

Según el equipo, los resultados de esos análisis son comunicados mensualmente a las autoridades municipales. La prueba más reciente, realizada el 20 de agosto, dio negativo para Legionella.

Los Yankees precisaron que utilizan un método de análisis diferente al empleado por el Departamento de Salud durante las pruebas realizadas la semana pasada.

"No se han asociado casos actuales con el Yankee Stadium", afirmó el equipo.

Los Yankees también señalaron que el Departamento de Salud de la ciudad no les ha solicitado posponer ninguno de sus partidos durante este mes.

Información sobre la enfermedad del legionario

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella. Las personas pueden enfermar cuando inhalan pequeñas gotas de agua contaminada con la bacteria.

Las torres de enfriamiento pueden convertirse en una fuente de propagación cuando la bacteria crece en sus sistemas y posteriormente se dispersa a través de pequeñas gotas de agua.

Las autoridades sanitarias de Nueva York mantienen la investigación para determinar el origen del brote y establecer si existe alguna relación entre los casos y las torres de enfriamiento que dieron positivo.