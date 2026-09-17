Hallan el cuerpo de una mujer dentro de un cubo de basura en Brooklyn

Patrulla de la policía de Nueva York en servicio nocturno. ( SHUTTERSTOCK )

Las autoridades de Nueva York encontraron el cuerpo de una mujer dentro de un cubo de basura en el estacionamiento de una playa remota de Brooklyn, la tarde del miércoles, según informó la Policía.

Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 3:00 de la tarde y acudieron al lugar, donde encontraron a una mujer inconsciente en un estacionamiento de Plumb Beach, cerca de la autopista y Knapp Street.

La mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencia, según las autoridades.

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Su cuerpo fue encontrado dentro de un cubo de basura en la pequeña península que se extiende desde Sheepshead Bay hacia Rockaway Inlet, según informaron fuentes a ABC 7.

Bajo investigación

Los investigadores que se encontraban en la escena fueron vistos examinando el cubo de basura y recogiendo pruebas, mientras que el cuerpo de la mujer, cubierto con una sábana blanca, fue retirado del lugar por personal de la Oficina del Médico Forense la noche del miércoles.

El estacionamiento donde fue encontrado el cuerpo es utilizado frecuentemente por personas que visitan Plumb Beach, una pequeña playa que forma parte del Gateway National Recreation Area y es popular entre los practicantes de windsurf y kitesurf.

La Oficina del Médico Forense determinará la causa y la manera de la muerte, según dijo la Policía.

Las autoridades aún están por determinar cuánto tiempo llevaba el cuerpo dentro del contenedor antes de que fuera descubierto. Hasta la noche del miércoles no se habían realizado detenciones, destacó The New York Post.