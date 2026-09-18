Condenan a 25 años a violador identificado con genealogía genética en caso sin resolver de El Bronx

Un hombre condenado por violación fue sentenciado a 25 años de prisión por un ataque sexual ocurrido en El Bronx en 2001, un caso que permaneció sin resolver durante más de dos décadas y que finalmente fue esclarecido mediante el uso de genealogía genética.

El juez Laurence Busching ordenó que Jancys Santiago, de 50 años, cumpla esta condena de manera consecutiva a los 20 años de prisión que ya acumula por otra violación cometida en Manhattan en 2000.

De acuerdo con el New York Post, en junio, un jurado de El Bronx declaró a Santiago culpable de violación en primer grado por el ataque contra Katy Vicchitto, quien tenía 21 años y era estudiante universitaria cuando fue agredida dentro de su apartamento en diciembre de 2001.

Según el caso presentado ante el tribunal, Santiago ató a Vicchitto y la agredió sexualmente antes de huir a Florida, donde posteriormente formó una familia.

Genealogía genética permitió identificarlo

Los dos casos de violación permanecieron sin resolver durante más de 20 años, hasta que detectives del Departamento de Policía de Nueva York y fiscales obtuvieron una subvención del Departamento de Justicia para utilizar genealogía genética en investigaciones criminales.

Los expertos forenses introdujeron muestras de ADN obtenidas de las escenas de los crímenes en un sitio de genealogía genética en el que los usuarios participan voluntariamente para buscar familiares y reconstruir sus árboles genealógicos, informó The Post.

Los investigadores encontraron perfiles que parecían corresponder a familiares lejanos del agresor. A partir de esos datos, reconstruyeron varios árboles familiares hasta reducir la investigación al linaje de Santiago.

Posteriormente, los detectives recuperaron una botella de agua que Santiago había desechado y analizaron el ADN que contenía. La prueba coincidió con el material genético encontrado en ambas violaciones.

Las autoridades indicaron que este constituye el primer caso de violación sin resolver en Nueva York que es esclarecido mediante este método de genealogía genética.

La víctima describió las secuelas

Durante la audiencia de sentencia, Vicchitto, actualmente casada, maestra de tercer grado y madre de tres hijos, describió las consecuencias que el ataque ha tenido en su vida.

"No puedo pensar en un solo día en que lo que me sucedió no haya pasado por mi mente al menos una vez", declaró ante el tribunal, mientras pedía al juez que no mostrara indulgencia hacia Santiago, quien había vivido en el apartamento situado encima del suyo.

"Mi experiencia como superviviente de agresión sexual afecta a todos los aspectos de mi vida. Es como un filtro por el que pasa cada nueva experiencia física y social", expresó.

La fiscal adjunta Gabrielle Martin-Klein también criticó a Santiago por haber escapado de la justicia al trasladarse a Florida y afirmó durante la audiencia que el acusado le había impuesto a la víctima "una condena de por vida de miedo".

Otro ataque con características similares

Las autoridades también relacionaron a Santiago con otra violación ocurrida 19 meses antes del ataque en el Bronx.

En ese caso, una mujer de 27 años fue atacada dentro de su apartamento en Midtown. Santiago se había escondido en un armario y, según las autoridades, la amenazó de muerte, le ató las extremidades con perchas de alambre y posteriormente la violó.

Santiago ya cumple una condena de 20 años por ese caso.

El juez Busching elogió la resiliencia de Vicchitto antes de imponer la nueva sentencia y también emitió una orden de protección permanente y una de registro como delincuente sexual.

El acusado mantiene su inocencia

El abogado defensor Michael Croce sostuvo que Santiago es inocente y anunció que apelará la condena.

Croce cuestionó que el caso de 2001 se basara principalmente en evidencia científica y no contara con el testimonio de testigos presenciales.

"Fue un caso de ADN", afirmó el abogado. También expresó preocupación por la posibilidad de que pruebas científicas utilizadas en investigaciones anteriores hayan llevado a conclusiones que posteriormente puedan ser cuestionadas.