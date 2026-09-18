"No hay nada": madre de joven dominicano hallado muerto en una chimenea exige respuestas

El joven dominicano Matthew Collado. ( TOMADA DE SU INSTAGRAM )

La última vez que Sophia Wood habló con su hijo fue días antes del Día de las Madres en Estados Unidos. Una cita para verse ese día y celebrarlo juntos en la residencia de ancianos donde vivía su abuela fue el último plan que acordaron; sin embargo, el joven nunca llegó.

A Wood le pareció extraño que se perdiera la festividad.

"Es un hijo maravilloso", dijo. "Es el niño de mamá. Siempre me dice: 'Hola, mamá. Te quiero, mamá'... Solía ir a visitar a mi madre a la residencia de ancianos con mucha frecuencia".

En julio, semanas después de no saber nada de su hijo y de haberlo reportado como desaparecido, Wood fue informada de que el cadáver en avanzado estado de descomposición encontrado en una chimenea de una escuela en Queens correspondía a su hijo, Matthew Collado, de 29 años.

No obstante, la mujer aún desconoce cómo murió o cómo terminó dentro de la chimenea.

"La causa de la muerte es indeterminada. La fecha de la muerte es indeterminada. La forma de la muerte es indeterminada. No tengo ni idea de cómo acabó allí", dijo la angustiada madre en una entrevista exclusiva con Daily News.

En tanto, la Oficina del Médico Forense de la ciudad dijo al medio que sigue investigando el caso tres meses después y aún no ha determinado la causa ni la forma de la muerte de Collado.

"Tenía miedo de lo que me encontraría al abrirla"

Wood cuenta que, preocupada por su paradero después de que faltara a su cita, fue hasta el apartamento de su hijo, donde encontró la puerta abierta solo por el cerrojo.

De acuerdo con lo relatado por su madre, el joven fue visto por última vez en un video de vigilancia cuando salía de su apartamento en Jamaica a las 3:22 de la madrugada del 9 de mayo.

"Dejó su teléfono y su billetera", dijo. "La puerta estaba entreabierta y tenía miedo de empujarla. Tenía miedo de lo que me encontraría al abrirla".

Ante esa situación inusual, la mujer presentó de inmediato una denuncia por desaparición y luego tomó cartas en el asunto, repartiendo volantes y difundiendo la información en internet.

"Repartimos volantes por toda Jamaica y por cualquier sitio donde alguien pudiera decirme dónde lo habían visto. No dimos con nada", dijo.

Casi dos meses después de la desaparición de su hijo, un exterminador que investigaba un olor fétido en la escuela PS/IS 113, la escuela Anthony Pranzo, descubrió un cadáver en descomposición en la chimenea poco antes de las 9:00 de la mañana del 30 de junio.

"Estaban buscando el origen del olor", dijo Wood. "Encontraron un zapato y luego siguieron metiendo la mano por la chimenea y sintieron un pie".

Al ver en las noticias el insólito hallazgo, Wood se puso en contacto con la policía que investigaba la desaparición de su hijo, a pesar de que él no tenía ninguna relación con la escuela.

La policía inicialmente descartó que el cuerpo encontrado fuera el de Collado, pero semanas después agentes se presentaron en su casa para darle la información que ella ya presentía.

"El 21 de julio, el detective de personas desaparecidas y los detectives de homicidios vinieron a tomarme una muestra de ADN para realizar una prueba de parentesco", dijo Wood, quien agregó que unos ocho días después la oficina forense se puso en contacto con ella para decirle que los registros dentales del cadáver habían coincidido con los de su hijo.

"Le dije al detective del caso de la persona desaparecida: 'Le pregunté si era mi hijo', y lo único que pudo hacer fue disculparse", dijo Wood. "Éramos mi hija, mi hijo y yo. Éramos tres y ahora nos falta uno. Nos duele mucho".

Sin respuesta

A casi dos meses de identificarse el cuerpo de su hijo, todavía se desconoce cómo el joven, que medía 1.83 metros, acabó muerto en la chimenea.

"La policía no tiene nada. No hay cámaras. No hay videos. No hay grabaciones de cómo acabó allí, de cómo entró en la escuela", dijo. "No hay nada".

Collado, quien creció en East Elmhurst, había publicado algunas de sus canciones en SoundCloud.

"Así es como escucho su voz ahora", dijo.

Wood ahora planea contratar a un investigador privado y dice que no descansará hasta saber exactamente cómo murió su hijo.

"Mi hijo tenía miedo a las alturas, así que ¿que subiera ahí arriba? Ese no es mi hijo", dijo Wood. "Odia el fuego. Odia el humo. ¿Una chimenea? No encaja con mi hijo ni con su personalidad".

"No quiero especular ni señalar con el dedo", añadió. "Quiero hechos y precisión".