Miembro de los Trinitarios es condenado a más de 11 años por intento de asesinato

Westyn Lantigua, alias "Wes" o "Muddy", de 25 años, miembro de la pandilla Los Trinitarios en Boston. ( FBI BOSTON )

Un miembro de la pandilla Trinitarios fue condenado a 135 meses de prisión, más de 11 años, por su participación en una conspiración criminal que incluyó un tiroteo contra dos mujeres en Lynn, Massachusetts.

Westyn Lantigua, alias "Wes" o "Muddy", de 25 años, recibió la sentencia del juez federal Nathaniel M. Gorton. Tras cumplir la pena deberá permanecer tres años bajo libertad supervisada.

Lantigua se había declarado culpable en mayo de 2026 de conspiración para dirigir una organización criminal mediante actividades delictivas organizadas, un delito conocido como conspiración RICO. Había sido arrestado y acusado en febrero de 2025.

Disparó contra dos mujeres inocentes

De acuerdo con los documentos judiciales, Lantigua admitió su participación en un tiroteo ocurrido en junio de 2022 frente a un restaurante de comida rápida en Lynn.

El entonces integrante de los Trinitarios pasó en automóvil por la fila del autoservicio del restaurante y observó un vehículo que creyó que pertenecía a miembros de una pandilla rival.

Sin embargo, el vehículo estaba ocupado por dos mujeres que no tenían relación con la pandilla.

Las cámaras de vigilancia captaron el Mercedes blanco de Lantigua estacionado frente a la salida del establecimiento, aparentemente a la espera de que el vehículo de las víctimas abandonara el lugar.

Cuando las mujeres salieron del estacionamiento, Lantigua bajó de su automóvil y disparó varias veces con un arma automática contra el vehículo.

Las dos mujeres resultaron heridas de bala, pero sobrevivieron. El automóvil recibió 10 impactos de bala, mientras que los investigadores recuperaron 15 casquillos de 9 milímetros en la escena.

El análisis de los teléfonos celulares de Lantigua también permitió encontrar fotografías y videos en los que aparecía con una pistola automática durante el período del tiroteo. Los investigadores encontraron además evidencia relacionada con la posesión de drogas destinadas a la distribución.

Participó en robos de tiendas

La investigación también determinó que Lantigua participó en una conspiración de los Trinitarios para cometer robos en tiendas de conveniencia de Massachusetts y New Hampshire.

Según los documentos judiciales, los integrantes de la organización sustraían billetes de lotería durante los robos y posteriormente los canjeaban.

Lantigua participó en varios de estos asaltos y fue captado en videos mientras canjeaba billetes presuntamente robados junto con otros miembros de la pandilla.

56 acusados desde 2025

Los cargos federales contra 22 líderes y miembros de los Trinitarios fueron anunciados en febrero de 2025, tras una investigación que comenzó luego de cuatro asesinatos, además de intentos de asesinato y tiroteos registrados en Lynn en 2023.

Posteriormente, el 9 de junio de 2026, las autoridades anunciaron cargos federales adicionales contra otros 26 líderes, miembros y asociados de las secciones de Lawrence, Haverhill y Boston.

Según documentos judiciales citados por las autoridades, integrantes de los Trinitarios presuntamente han participado en al menos 15 asesinatos en el condado de Essex desde 2017.

Con el caso de Lantigua, las autoridades señalan que 56 líderes, miembros y asociados de la organización han sido acusados en tribunales federales desde 2025.

La investigación fue realizada por el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Policía Estatal de Massachusetts y agencias policiales locales, entre otras instituciones.

La fiscal federal Leah B. Foley, junto con representantes del FBI, HSI, la Policía Estatal de Massachusetts y el Departamento de Policía de Lynn, anunció la sentencia. El fiscal federal adjunto Philip A. Mallard, de la Unidad de Crimen Organizado y Pandillas, lleva el caso.