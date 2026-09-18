EE. UU. aclara requisitos para obtener la Green Card de hijos de empleados de gobiernos extranjeros

Un sobre del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). ( SHUTTERSTOCK )

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aclaró los requisitos que deben cumplir los hijos nacidos en el país de determinados empleados de gobiernos extranjeros que no adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer y buscan obtener la residencia permanente, conocida como Green Card.

La actualización busca corregir una omisión en las regulaciones publicada cuando el DHS dio a conocer a principios de septiembre una norma que modifica las disposiciones migratorias relacionadas con los hijos de empleados de gobiernos extranjeros.

La agencia explicó que algunos requisitos sobre la documentación que deben presentar los solicitantes fueron eliminados de manera inadvertida durante el proceso de incorporación de la norma al Código de Regulaciones Federales. La corrección restablece esa información y precisa qué documentos aplican según la categoría del empleado extranjero.

La norma establece que los hijos nacidos en Estados Unidos de empleados de gobiernos extranjeros no adquieren la ciudadanía estadounidense al nacer, salvo que al menos uno de sus padres sea ciudadano estadounidense.

La medida contempla a hijos de distintos grupos de empleados de gobiernos extranjeros, entre ellos:

funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados ante Estados Unidos;

acreditados ante Estados Unidos; ciudadanos extranjeros empleados por embajadas o consulados;

empleados por embajadas o consulados; personas empleadas oficialmente por gobiernos extranjeros;

y empleados de organizaciones internacionales que cuentan con inmunidad.

Documentación requerida

De acuerdo con la actualización del DHS, los solicitantes de esta categoría deben presentar una Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus (Formulario I-485), además de documentos que permitan demostrar que cumplen con los requisitos correspondientes.

Entre las pruebas requeridas figuran el certificado de nacimiento, evidencia de residencia continua en Estados Unidos, registros de entradas y salidas del país y documentación oficial que confirme el empleo del padre o la madre por parte de un gobierno extranjero.

En determinadas circunstancias también puede ser necesario presentar el Formulario I-508, utilizado para renunciar a determinados derechos, privilegios, exenciones e inmunidades relacionados con el estatus diplomático.

Sin embargo, el DHS aclaró que este formulario no es obligatorio para todos los solicitantes y que su presentación dependerá de la categoría específica del empleado extranjero.

Las instrucciones actuales de USCIS para esta vía ya contemplan requisitos de evidencia para personas nacidas en Estados Unidos bajo estatus diplomático, incluida la confirmación oficial de la clasificación diplomática y el cargo del padre al momento del nacimiento, los registros de viajes y la prueba de residencia continua.

Cambios en la normativa

Aunque la corrección del DHS es principalmente técnica, el cambio forma parte de una modificación más amplia de las reglas sobre ciudadanía por nacimiento para los hijos de determinados empleados de gobiernos extranjeros.

Adam Klein, exfuncionario de alto rango del DHS y cofundador de Globali.ai, explicó a Newsweek que el procedimiento para obtener una Green Card no es completamente nuevo, pues USCIS ya dispone de un mecanismo para determinados hijos nacidos en Estados Unidos de diplomáticos extranjeros.

Según Klein, la diferencia está en que la nueva norma amplía el grupo de niños nacidos en territorio estadounidense a los que el Gobierno considera que no adquieren la ciudadanía al nacer y establece la posibilidad de obtener la residencia permanente para ese grupo más amplio.

El experto advirtió, además, que una Green Card otorga el estatus de residente permanente legal, pero no equivale a la ciudadanía estadounidense ni confiere los mismos derechos.

¿A cuántas personas afecta?

Por el momento no existe una cifra precisa sobre la cantidad de personas que podrían verse afectadas por la nueva disposición.

Klein señaló que el propio DHS reconoció en la norma que no dispone de datos suficientes para calcular de manera confiable el tamaño de la población involucrada. Además, no todas las familias que pudieran reunir los requisitos necesariamente solicitarán la residencia permanente para sus hijos.

La nueva regulación también reconoce que no todos los padres de los solicitantes tendrán una clasificación diplomática formal. Por ello, algunos deberán presentar otro tipo de documentación para demostrar que el padre o la madre trabajaba para un gobierno extranjero en el momento del nacimiento del menor.

¿Qué ocurrirá ahora?

La norma ya está vigente y se aplica a los niños comprendidos en las categorías afectadas que hayan nacido a partir del 4 de septiembre de 2026.

El cambio podría enfrentar impugnaciones legales. La controversia se produce después de que la Corte Suprema se pronunciara sobre los esfuerzos anteriores de la administración Trump para modificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento.

Mientras tanto, DHS continúa recibiendo comentarios sobre la regulación y USCIS aplica los requisitos establecidos para quienes soliciten la residencia permanente bajo esta categoría.