Hombre enfrenta cargos de tráfico de personas tras desembarco de familia india en Puerto Rico

Popa de un yate de madera de estilo clásico. ( SHUTTERSTOCK )

Un ciudadano británico de Tórtola fue detenido y enfrenta cargos por tráfico de extranjeros después de que una embarcación atracara cerca de la isla de Culebra, Puerto Rico, con una familia de la India a bordo, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) este viernes.

De acuerdo con la nota de prensa de la agencia, el pasado martes, alrededor de las 6:30 de la madrugada, una unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas notificó a la Unidad Marítima de Fajardo sobre una embarcación que viajaba desde Santo Tomás, Islas Vírgenes de EE. UU., hacia Culebra.

Los agentes de interdicción marítima de Fajardo notificaron a los oficiales del Departamento de Policía de Puerto Rico en Culebra, quienes acudieron a la zona donde la embarcación tocó tierra.

Al llegar al lugar, los agentes policiales detuvieron a tres personas, quienes se identificaron como ciudadanos de la India que viajaban como una unidad familiar: un hombre adulto, una mujer adulta y un menor de edad.

El detenido

Tras el encuentro con los pasajeros, las autoridades desplegaron dos unidades para localizar la embarcación, que fue interceptada con éxito y llevaba a bordo a un ocupante, quien fue identificado como el operador, Kavon Wheatly, ciudadano británico de Tórtola, Islas Vírgenes Británicas.

Wheatly enfrenta cargos por violar la sección 8 U.S.C. § 1324, relativa al tráfico de extranjeros, según destacó la CBP.

"Los traficantes de personas ponen vidas en peligro habitualmente con fines de lucro, utilizando rutas marítimas peligrosas y condiciones inseguras", declaró Christopher Hunter, director de la División Aérea y Marítima del Caribe.

En cuanto a la familia, la agencia informó que será procesada conforme a la ley de inmigración vigente y sometida a procedimientos de expulsión.

La embarcación y el motor de 200 caballos de fuerza fueron incautados, mientras que todas las personas involucradas fueron trasladadas a la estación de la Patrulla Fronteriza en Ramey para continuar con el procesamiento .