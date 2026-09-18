Hombre enfrenta cargos de tráfico de personas tras desembarco de familia india en Puerto Rico
Se trata de un ciudadano británico de Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, que salió desde Santo Tomás, Islas Vírgenes de EE. UU., hacia la isla Culebra, en Puerto Rico
Un ciudadano británico de Tórtola fue detenido y enfrenta cargos por tráfico de extranjeros después de que una embarcación atracara cerca de la isla de Culebra, Puerto Rico, con una familia de la India a bordo, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) este viernes.
De acuerdo con la nota de prensa de la agencia, el pasado martes, alrededor de las 6:30 de la madrugada, una unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas notificó a la Unidad Marítima de Fajardo sobre una embarcación que viajaba desde Santo Tomás, Islas Vírgenes de EE. UU., hacia Culebra.
Los agentes de interdicción marítima de Fajardo notificaron a los oficiales del Departamento de Policía de Puerto Rico en Culebra, quienes acudieron a la zona donde la embarcación tocó tierra.
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Al llegar al lugar, los agentes policiales detuvieron a tres personas, quienes se identificaron como ciudadanos de la India que viajaban como una unidad familiar: un hombre adulto, una mujer adulta y un menor de edad.
El detenido
Tras el encuentro con los pasajeros, las autoridades desplegaron dos unidades para localizar la embarcación, que fue interceptada con éxito y llevaba a bordo a un ocupante, quien fue identificado como el operador, Kavon Wheatly, ciudadano británico de Tórtola, Islas Vírgenes Británicas.
Wheatly enfrenta cargos por violar la sección 8 U.S.C. § 1324, relativa al tráfico de extranjeros, según destacó la CBP.
"Los traficantes de personas ponen vidas en peligro habitualmente con fines de lucro, utilizando rutas marítimas peligrosas y condiciones inseguras", declaró Christopher Hunter, director de la División Aérea y Marítima del Caribe.
En cuanto a la familia, la agencia informó que será procesada conforme a la ley de inmigración vigente y sometida a procedimientos de expulsión.
- La embarcación y el motor de 200 caballos de fuerza fueron incautados, mientras que todas las personas involucradas fueron trasladadas a la estación de la Patrulla Fronteriza en Ramey para continuar con el procesamiento.