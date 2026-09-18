Trump dice que su hijo devolvió el dinero al ruso que financió los festejos de su boda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), camina por el jardín sur hacia la Casa Blanca con su hijo, Donald Trump Jr. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que su hijo mayor había reembolsado los gastos por los dos días de celebraciones en las Bahamas luego de su boda en mayo, asumidos por un empresario ruso vinculado al Kremlin.

Donald Trump Jr., más conocido como Don Jr, se casó con Bettina Anderson en Florida el jueves 21 de mayo, y ese fin de semana celebraron el enlace en una isla privada en las Bahamas.

La pareja confirmó el lunes que su "querido amigo" Umar Kremlev "organizó muy generosamente dos noches increíbles" de festejos.

El lujoso obsequio despertó cuestionamientos sobre ética e influencia extranjera.

Reacciones y controversias

"Está totalmente permitido, pero, según tengo entendido, él devolvió el dinero", dijo Trump cuando un periodista de la AFP le preguntó en el Despacho Oval si había sido apropiado que su hijo aceptara el regalo.

"Supongo que un amigo suyo le hizo la fiesta de la boda. Eso es muy común, he oído de mucha gente que organiza fiestas de boda. ¡Yo he organizado muchas fiestas!", apuntó.

Ante la insistencia sobre el hecho de que Don Jr. no había mencionado anteriormente haberle devuelto el dinero a Kremlev, Trump respondió: "Cuando oí esta historia le pregunté al respecto y él me dijo: 'No, voy a devolverle el dinero, papá', y eso fue hace un tiempo, así que he oído que ya se lo ha pagado".

El tema se conoció luego de que el sitio web de investigación ProPublica informara que Kremlev había corrido con los gastos de los festejos del casamiento de Don Jr., que costaron cientos de miles de dólares.

Trump dijo entonces que no conocía a Kremlev. El mandatario no asistió a la boda ni a las celebraciones debido, según dijo, a las conversaciones en curso entonces sobre la guerra con Irán.

Kremlev dirige la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, en inglés), con la que el Comité Olímpico Internacional rompió lazos después de reiteradas advertencias sobre su gobernanza financiera e inquietudes éticas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, condecoró a Kremlev con la Orden de la Amistad en abril de 2026, según un comunicado de prensa de la IBA, que incluía una foto de Putin y Kremlev dándose la mano.

El sitio web de la IBA también mostraba fotos de Donald Trump Jr. en el escenario junto a Kremlev en un evento en Estambul en septiembre de 2025.

ProPublica publicó una foto grupal de la boda del primogénito del presidente, en la que dijo que se veía la parte superior de la cabeza de Kremlev.

Según el medio ruso de investigación Proekt, Kremlev es originario de Tayikistán, trabajó como promotor de boxeo y cultivó vínculos con el servicio federal FSO, cuya función es proteger a altos cargos en Rusia.