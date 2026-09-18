Trump nomina a Austin Holmes, gran conocedor de Haití, como embajador de EE. UU.

El empresario Austin Holmes, nominado de Trump para embajador de Estados Unidos en Haití. ( TOMADA DE SU PÁGINA WEB )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Austin Holmes, un empresario de Florida con amplia experiencia en labores humanitarias y de seguridad en Haití, para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en ese país.

La Casa Blanca envió la nominación al Senado el 14 de septiembre de 2026, donde deberá ser evaluada y aprobada. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado registra actualmente la nominación como pendiente.

De acuerdo con The Haitian Times, Holmes mantiene vínculos de larga data con Haití y a principios de este año participó en una audiencia de un subcomité de asignaciones del Senado dedicada a las prioridades de seguridad y asistencia exterior de Estados Unidos en ese país.

Durante esa audiencia, el senador republicano Markwayne Mullin destacó el conocimiento de Holmes sobre Haití y su relación de años con el país.

"Austin Holmes tiene un conocimiento inmenso sobre Haití y es alguien a quien conozco desde hace quince o dieciséis y que ha estado vinculado casi exclusivamente a Haití", dijo Mullin durante la audiencia de febrero.

Experiencia en operaciones de seguridad

Holmes declaró durante la audiencia que anteriormente vivió en Haití con su familia y que ha participado en operaciones de seguridad, entre ellas rescates de personas secuestradas y extracciones de emergencia.

Como ejemplo, mencionó el caso de Jeff Frazier, quien fue secuestrado por pandillas en 2023 mientras participaba en una misión de distribución de alimentos en Haití. Holmes afirmó que su equipo logró rescatarlo después de 43 días de cautiverio.

El empresario también explicó que su trabajo en Haití se ha basado en el conocimiento del contexto local y en relaciones desarrolladas durante años en el país.

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"Los resultados que hemos logrado en Haití se basan en un enfoque que muchos esfuerzos internacionales han tenido dificultades para mantener: un profundo conocimiento cultural, una presencia a largo plazo y un liderazgo operativo arraigado en el contexto local", afirmó Holmes durante la audiencia.

"Nuestros equipos están formados mayoritariamente por haitianos y estadounidenses de origen haitiano, con experiencia en el país, dominio del idioma y relaciones locales que influyen en cada decisión que tomamos", agregó.

La nominación está pendiente

Holmes asumiría el cargo si el Senado confirma su nominación. Por el momento, su designación se encuentra ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La nominación ocurre mientras Estados Unidos mantiene una participación activa en los esfuerzos internacionales relacionados con la crisis de seguridad y la situación política de Haití.