Encuesta abre la posibilidad de que los demócratas recuperen las dos cámaras del Congreso de EE. UU.

Fachaca de la cúpula del Congreso de EE. UU. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una nueva encuesta de Economist/YouGov muestra una ventaja de 11 puntos porcentuales para los candidatos demócratas al Congreso entre los votantes considerados más propensos a participar en las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para noviembre.

El sondeo, realizado entre el 11 y el 14 de septiembre de 2026, señala que el 51 % de los votantes probables afirma que apoyaría al candidato demócrata a la Cámara de Representantes de su distrito, frente al 39 % que respaldaría al republicano.

La diferencia es particularmente marcada entre los votantes independientes. En este grupo, 54 % se inclina por el candidato demócrata, mientras que 27 % optaría por el republicano. Al mismo tiempo, alrededor del 90 % de los demócratas y de los republicanos dice que votaría por el candidato de su propio partido.

Votantes jóvenes y educación

El comportamiento también varía según la edad y el nivel educativo. Entre los votantes menores de 30 años, los demócratas registran una ventaja de 68 % frente a 27 %. Entre quienes tienen estudios universitarios, la diferencia a favor de los demócratas alcanza 19 puntos porcentuales.

En cambio, entre los votantes sin título universitario, los demócratas mantienen una ventaja de 48 % a 43 %, según el sondeo.

Desaprobación de Trump

La encuesta también refleja una valoración negativa de la gestión del presidente Donald Trump entre los votantes probables: 40 % aprueba su desempeño, mientras que 59 % lo desaprueba.

Entre el conjunto de ciudadanos adultos, la aprobación de Trump se sitúa en 36 %, frente a un 59 % de desaprobación.

El sondeo también consultó cuál de los dos principales partidos es considerado más capaz de manejar distintos asuntos. El 41 % de los encuestados considera que los demócratas manejan mejor la economía, frente al 37 % que se inclina por los republicanos.

Los republicanos, sin embargo, mantienen ventaja en asuntos como crimen (43 % frente a 33 %), defensa nacional (43 % frente a 34 %) e inmigración (43 % frente a 39 %). En cuanto al manejo de la guerra en Irán, ambos partidos aparecen empatados.

Propuesta de los 5,000 dólares

La encuesta también midió la reacción de los votantes registrados ante la propuesta de Trump de entregar 5,000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control del Congreso.

El 48 % dijo estar a favor de que el Gobierno federal envíe ese pago, mientras que 40 % se opone. El respaldo es mayor entre los republicanos, con 61 %, mientras que entre los demócratas 48 % se opone y 39 % está a favor. Los independientes aparecen divididos: 41 % está a favor y 44 % en contra.

Sin embargo, solo 21 % de los votantes registrados considera que Trump definitivamente o probablemente entregaría el dividendo de 5,000 dólares si los republicanos conservan el control del Congreso, mientras que 57 % cree que no lo haría.

La encuesta fue realizada entre 1,596 ciudadanos estadounidenses, incluidos 1,461 registrados para votar o que dijeron que planeaban registrarse antes de las elecciones de noviembre. YouGov indicó que la muestra fue ponderada para representar a la población adulta estadounidense y que el margen de error para los votantes registrados o que planean registrarse es de aproximadamente 3.3 puntos porcentuales.

Los resultados reflejan las preferencias registradas por el sondeo en el momento de la encuesta y no constituyen una proyección del resultado final de las elecciones.