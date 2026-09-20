Abinader reconoce en Nueva York a 14 dominicanos destacados en Estados Unidos

Momento en que el presidente Luis Abinader entrega el reconocimiento a Wendy Arelis Mesa Grullón. Le acompañan de izquierda a derecha Celinés Toribio, viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index; Raquel Arbaje, primera dama de la República; Víctor -Ito-Bisonó, canciller de la República, y el exdirector del Index arquitecto Jhon Sánchez. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo en Nueva York la cuarta edición del reconocimiento "INDEX Somos Todos", mediante el cual fueron distinguidos 14 dominicanos por sus trayectorias y aportes en Estados Unidos.

El acto, organizado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), se realizó durante la agenda del mandatario en Nueva York, en el marco de su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Abinader estuvo acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje, y el canciller Víctor "Ito" Bisonó.

Los homenajeados se desempeñan en áreas como salud, educación, tecnología, negocios, arte, seguridad, servicio público y trabajo comunitario.

Durante el acto, Bisonó destacó el papel de los dominicanos residentes en el exterior y afirmó que la diáspora constituye un actor estratégico para el desarrollo y la proyección internacional de República Dominicana.

El canciller señaló que más de tres millones de dominicanos viven en 129 países y territorios y resaltó que sus aportes van más allá de las remesas, al incluir inversión, emprendimiento, experiencia profesional y conocimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-20-at-73538-pm-294f821d.jpeg El acto, organizado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), se realizó durante la agenda del mandatario en Nueva York, en el marco de su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

En 2025, las remesas recibidas por República Dominicana alcanzaron cerca de 11,900 millones de dólares, según indicó Bisonó.

De su lado, Celinés Toribio, viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, destacó el respaldo del presidente Abinader a las iniciativas dirigidas a fortalecer los vínculos con la diáspora.

Los reconocidos

Entre los reconocidos figuran la teniente de la Policía de Nueva York Gypsy Pichardo; el médico Wilson Arismendy Quezada; la empresaria Bernarda Rodríguez; la especialista en salud pública Yraida Aponte; la ejecutiva Mayra Serafina Linares; el profesional de tecnología Jorge Ulloa y la doctora Yohanna Olivo.

También fueron distinguidos el empresario Carlos Elpidio Herrera; la actriz y empresaria Lorena Jorge; el militar Alfonso Geomar Matos Mesa; el médico Agustín Apolinar Rojas; la servidora pública Wendy Arelis Mesa Grullón; la maestra y escritora Berkis Contreras Suriel, y la ejecutiva comunitaria Ertuania Jorge Ghosh.

La actividad reunió a autoridades dominicanas, representantes consulares, líderes comunitarios, familiares de los homenajeados y miembros de la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.