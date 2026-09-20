Alaska volverá a decidir si mantiene su sistema de voto por orden de preferencia

Personas depositan su voto en un centro de votación durante el último día de votación anticipada en Memphis, Tennessee, el 1 de agosto de 2026. ( AFP )

Los votantes de Alaska volverán a las urnas en noviembre para decidir si mantienen el sistema electoral que combina primarias abiertas con elecciones generales mediante voto por orden de preferencia, una fórmula que quedó nuevamente bajo escrutinio tras las recientes elecciones primarias.

El sistema permite que candidatos de cualquier partido compitan en una misma primaria y que los cuatro más votados avancen a las elecciones generales. En noviembre, los electores pueden ordenar a los candidatos según su preferencia.

De acuerdo con Associated Press, si ninguno obtiene más del 50 % de los votos de primera opción, el candidato con menos votos es eliminado y sus sufragios se redistribuyen según la siguiente preferencia indicada por los votantes.

La primaria de agosto dejó una situación poco habitual: varios candidatos que habían avanzado a las elecciones generales posteriormente abandonaron sus campañas. Las retiradas provocaron cambios en algunas boletas y generaron críticas de votantes que consideraban que sus opciones se habían reducido después de la primaria.

Medida 2 en la boleta

Algunos de los cuestionamientos se dirigieron al propio sistema electoral, implementado en 2022 después de ser aprobado por los votantes. Un intento de derogarlo fue rechazado por un estrecho margen en 2024, y este año los electores tendrán nuevamente la oportunidad de pronunciarse sobre su continuidad.

La Medida 2, que aparecerá en la boleta de noviembre, propone eliminar tanto las primarias abiertas como el voto por orden de preferencia en las elecciones generales. También contempla cambios en las normas de divulgación de financiamiento de campañas aprobadas en 2020.

Si la propuesta es aprobada, Alaska regresaría a un sistema de primarias partidarias y a elecciones generales en las que los votantes escogerían un solo candidato, informó AP

La Corte Suprema de Alaska confirmó en agosto que el lenguaje utilizado para presentar la medida en la boleta era, en términos generales, claro e imparcial, aunque ordenó agregar una explicación sobre un cambio adicional: si se elimina el sistema actual, los candidatos a gobernador y vicegobernador competirían por separado.

Retiradas de candidatos

Uno de los casos que generó mayor atención ocurrió en la contienda por la gobernación. El demócrata Tom Begich, quien terminó segundo en las primarias, abandonó la carrera y respaldó a Jonathan Kreiss-Tomkins, que había obtenido el primer lugar.

La campaña de Begich explicó que mantenerse en la contienda habría requerido una cantidad considerable de recursos y que, según sus propios análisis, concentrar el respaldo demócrata en un candidato era la mejor estrategia para las elecciones de noviembre.

Begich reconoció que su decisión decepcionó a algunos de sus seguidores.

"¿Me siento bien con la decisión? Por supuesto que no. ¿Cómo podría?", dijo. "¿Pero es la decisión correcta? Sin duda."

Situaciones similares ocurrieron en otras contiendas. En la carrera por el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes, varias retiradas posteriores a las primarias provocaron que candidatos que habían quedado más abajo en la votación terminaran ocupando lugares en la boleta de noviembre.

Críticas al sistema electoral

El sistema ha generado críticas especialmente entre sectores republicanos, que sostienen que el modelo puede beneficiar a candidatos demócratas o moderados en un estado donde los republicanos han tenido históricamente una fuerte presencia electoral.

El presidente Donald Trump también ha criticado el voto por orden de preferencia.

Los defensores del sistema sostienen, en cambio, que las primarias abiertas amplían las opciones de los electores y que el voto por orden de preferencia puede incentivar a los candidatos a buscar respaldo más allá de sus bases partidarias. También señalan que el modelo ha contribuido a la formación de coaliciones bipartidistas en la Legislatura estatal.

Matt Schultz, un demócrata que suspendió su candidatura a la Cámara de Representantes antes de las primarias, considera que el sistema puede modificarse para hacerlo más comprensible para los votantes, pero prevé respaldar su permanencia.

"Necesitamos que las cosas sean mucho más transparentes, predecibles y comprensibles para el público en general, para que podamos volver a confiar verdaderamente en nuestra democracia", afirmó.

La decisión final quedará en manos de los votantes de Alaska en las elecciones generales de noviembre.