Trump dice que el arco que proyecta en Washington podría albergar drones y francotiradores

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, muestra una ilustración del Arco del Triunfo que el presidente Trump presentará como proyecto de construcción durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. ( EFE )

El presidente Donald Trump afirmó que el enorme arco que propone construir entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington se convertiría en un "complejo militar de primera categoría", con capacidad para albergar drones, francotiradores y municiones.

Trump hizo la declaración el domingo en una publicación en redes sociales, en la que aseguró que había aceptado, a petición de militares, transformar el arco conmemorativo —de unos 76 metros de altura— en una estructura con funciones defensivas.

Según el mandatario, el complejo permitiría almacenar y desplegar rápidamente una gran cantidad de drones, además de contar con francotiradores en el techo y la plaza, así como con espacios para guardar municiones destinadas a estos equipos.

La propuesta es otro ejemplo de cómo Trump vincula sus proyectos para embellecer la Casa Blanca y Washington con objetivos de seguridad nacional. El presidente también ha descrito como un "complejo militar" el nuevo salón de baile que impulsa para la Casa Blanca.

Proyectos en Washington

El arco estaría ubicado en una rotonda cercana al Puente Memorial y forma parte de varios proyectos con los que Trump busca dejar su marca en la capital estadounidense.

Entre las iniciativas también figuran la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, el cambio de nombre y la renovación del Centro Kennedy, la restauración del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y la reconstrucción de un campo de golf en East Potomac Park.

Este último proyecto podría reducir de manera considerable el acceso del público a senderos utilizados para correr y montar bicicleta