Seis bomberos heridos durante incendio de cuatro alarmas en restaurante de Brooklyn

Bomberos de Nueva York trabajaron durante horas para apagar un incendio en un restaurante de Brooklyn. ( TOMADA DE FDNY )

Seis bomberos resultaron heridos durante un incendio de cuatro alarmas registrado en un edificio donde operan tres restaurantes en Williamsburg, Brooklyn.

El fuego comenzó poco antes de las 5:30 de la tarde de ayer sábado, en un inmueble ubicado en North Fifth Street, entre Bedford Avenue y Berry Avenue. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), las llamas se originaron en uno de los establecimientos y se propagaron por el espacio entre el falso techo y la cubierta del edificio, hasta alcanzar los otros dos restaurantes.

De acuerdo con Univision Nueva York, los tres establecimientos fueron evacuados mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio. No se reportaron otras personas heridas durante el siniestro.

Explosión y derrumbe parcial

Durante las labores de extinción se produjo una explosión de humo en el interior del edificio, seguida del derrumbe parcial del techo.

La subjefa del FDNY, Michele Fitzsimmons, indicó que la explosión ocurrió aproximadamente media hora después de que comenzaran las labores para sofocar las llamas, sin que ningún bombero quedara atrapado.

El incendio fue elevado a la categoría de cuatro alarmas y movilizó a más de 200 bomberos y miembros de los servicios de emergencias médicas.

Los equipos trabajaron durante unas tres horas y lograron controlar el fuego alrededor de las 8:30 de la noche, de acuerdo con información del FDNY.

Los seis bomberos lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. Presentaban heridas leves y se encontraban en condición estable.

Investigan daños y causa del incendio

El Departamento de Edificios de Nueva York acudió al lugar para evaluar las condiciones estructurales del inmueble tras el incendio y el derrumbe parcial.

La causa del siniestro permanece bajo investigación y las autoridades aún no han determinado qué provocó las llamas.