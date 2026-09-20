Estas son las calles de Manhattan que tendrán cierres por la Asamblea de la ONU

Vista de la Primera Avenida con el tráfico a través de los edificios de Manhattan en la ciudad de Nueva York, visto desde el tranvía de la isla Roosevelt ( SHUTTERSTOCK )

La celebración de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas provocará cierres y restricciones de tránsito en varias calles de Manhattan entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre, debido al amplio dispositivo de seguridad que acompañará la llegada de delegaciones de casi 200 países.

Las principales restricciones se concentrarán en los alrededores de la sede de la ONU, en zonas como el East Side, Tudor City y Murray Hill, donde se instalarán barricadas y controles para facilitar el desplazamiento de las comitivas oficiales y responder ante posibles manifestaciones.

Según informó Univision, entre las vías más afectadas estará la Primera Avenida, que permanecerá cerrada entre East 41st Street y East 48th Street.

También se cerrarán las calles East 44th, East 45th, East 46th y East 47th, entre la Primera y la Segunda Avenida.

La East 42nd Street estará cerrada entre la Primera y la Segunda Avenida mientras se desarrollen las reuniones y actividades oficiales, generalmente hasta alrededor de las 9:00 de la noche.

Además, permanecerá bloqueada la salida de East 42nd Street desde la autopista FDR Drive, mientras que otros tramos podrían experimentar cierres temporales.

Los vehículos particulares y las bicicletas podrán utilizar el túnel de la Primera Avenida para continuar hacia el norte, informó el medio.

Tráfico podría detenerse de forma inesperada

Las restricciones no estarán limitadas a las inmediaciones de Naciones Unidas. Las caravanas que transporten a los dignatarios podrían provocar interrupciones del tránsito con poca anticipación en distintos puntos de Manhattan.

Te puede interesar Colombia asume mandato como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU

El Servicio Secreto de Estados Unidos trasladará hasta 200 dignatarios y sus familiares entre hoteles, consulados, aeropuertos y actividades oficiales durante la semana.

Las autoridades también prevén posibles alteraciones en el servicio de ferris y manifestaciones en diferentes sectores de Midtown.

Los días 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre fueron declarados jornadas de Gridlock Alert, debido a la previsión de una congestión vehicular extrema.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan utilizar el transporte público siempre que sea posible y evitar conducir cerca de las calles 40 del Este.

A quienes tengan que desplazarse en vehículo se les aconseja revisar las condiciones del tránsito antes de salir, disponer de tiempo adicional y prestar atención a las señales temporales colocadas en las calles.

Las restricciones de estacionamiento ya comenzaron a aplicarse en el East Side. Los conductores deben verificar la señalización antes de dejar sus vehículos para evitar multas o que sus automóviles sean remolcados.

Aunque no se han identificado amenazas específicas o creíbles, se espera una mayor presencia policial en las calles, las vías fluviales y el espacio aéreo durante las actividades de la Asamblea General.

Los cierres y las interrupciones del tránsito podrían extenderse después del 25 de septiembre debido al desplazamiento de los dignatarios y otras actividades relacionadas con la Asamblea de la ONU.