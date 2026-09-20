Exesposo de Lindsay Clancy dará su primera entrevista televisiva tras juicio nulo

El exesposo de Lindsay Clancy en el estrado durante una de las audiencias del juicio de Lindsay Clancy. ( AP )

Patrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy, concederá este domingo su primera entrevista televisiva desde que el juicio en el que ella enfrenta cargos por la muerte de sus tres hijos terminó sin un veredicto.

Clancy hablará en el programa "60 Minutes", de CBS News, donde se espera que aborde el dolor por la pérdida de sus hijos y las teorías conspirativas que han circulado en redes sociales sobre el caso, incluidas afirmaciones sin fundamento que lo relacionan con la muerte de los menores.

Su actual esposa, la doctora Rachel Danis, también participará en la entrevista.

Según AP, a principios de septiembre, 11 de los 12 miembros del jurado estaban dispuestos a declarar a Lindsay Clancy no responsable penalmente, al considerar que sufría psicosis posparto cuando estranguló a sus tres hijos en 2023.

Sin embargo, uno de los jurados respaldó la posición de la fiscalía, que sostenía que Clancy sabía lo que hacía. La falta de unanimidad llevó al juez a declarar la nulidad del juicio el 4 de septiembre.

En un video publicado en redes sociales antes de la entrevista, Patrick Clancy fue cuestionado sobre si estaba enojado consigo mismo o si sentía que había fracasado de alguna manera.

"Creo que hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento", respondió. "Y vivo con el resultado. Vivo con ello todos los días".

Danis también defendió a su esposo y lo describió como "la pareja más desinteresada y comprensiva".

"No entiendo cómo se ha distorsionado tanto la historia", afirmó. "Yo solo era una chica que conoció a un chico que corría por Central Park un sábado muy frío. Y no creo que haya nada de malo en eso".

El caso contra Lindsay Clancy

Durante el juicio, ninguna de las partes cuestionó que Lindsay Clancy estranguló a sus hijos, Cora, Dawson y Callan, en la vivienda familiar antes de intentar quitarse la vida, informó AP.

La defensa sostuvo que Clancy era una madre cariñosa que sufría profundos delirios y otros problemas de salud mental, por los cuales recibía tratamiento.

La fiscalía, por su parte, argumentó que Clancy sabía lo que estaba haciendo al momento de atacar a sus hijos.

El fiscal de distrito del condado de Plymouth aún no ha informado si volverá a presentar el caso contra Clancy en un nuevo juicio.