Trump y Mamdani se reunirán en Nueva York durante visita del presidente a la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su visita a la ciudad con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según AP, el encuentro está previsto en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, según informó Anna Bahr, directora de comunicaciones de Mamdani. La Casa Blanca confirmó la reunión, aunque no ofreció detalles adicionales.

De acuerdo con Bahr, Trump y Mamdani abordarán asuntos que afectan a la ciudad y a sus residentes.

El encuentro se produce después de meses de intercambios entre ambos políticos, marcados inicialmente por fuertes críticas de Trump hacia Mamdani durante la campaña electoral de 2025.

Trump llegó a calificar entonces a Mamdani como un "comunista lunático al 100 %". Sin embargo, tras la elección del alcalde, el tono entre ambos cambió. En su primer encuentro después de las elecciones, Trump describió la conversación como cordial y dijo que Mamdani podría "sorprender a algunos conservadores".

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Un encuentro con antecedentes

Trump y Mamdani también se reunieron en febrero, cuando el alcalde le entregó al presidente una portada ficticia del New York Daily News con el titular "Trump a la ciudad: ¡Construyamos!".

La imagen hacía referencia a la conocida portada de 1975 que decía "Ford a la ciudad: ¡Muérete!", relacionada con la amenaza del entonces presidente Gerald Ford de vetar la ayuda federal para Nueva York, informó AP.

Los asesores de Mamdani explicaron en aquel momento que el gesto buscaba mostrarle a Trump el respaldo que podrían generar en Nueva York nuevas inversiones federales destinadas a vivienda.

Ahora, ambos volverán a encontrarse en un contexto distinto, con la ciudad como escenario de la Asamblea General de la ONU y con asuntos locales y de cooperación entre el Gobierno federal y Nueva York sobre la mesa.