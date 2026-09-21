California declara estado de emergencia ante llegada de El Niño

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California el pasado 26 de diciembre de 2026. ( AFP )

El gobernador de California declaró el lunes el estado de emergencia ante de lo que se espera sea un dañino fenómeno de El Niño, mientras la costa oeste de Estados Unidos se prepara para su llegada.

Los meteorólogos señalan que en los próximos meses este patrón climático podría traer tormentas poderosas y destructivas a la región, con la amenaza de mareas más altas de lo normal que podrían provocar inundaciones costeras.

El estado de emergencia en California "tiene que ver con ofrecer a las comunidades el apoyo que necesitan, dar a los equipos de emergencia las herramientas para hacer su trabajo y dar a las familias la confianza de que su estado está preparado", afirmó el gobernador Gavin Newsom.

"Nos estamos preparando para este fenómeno de El Niño con anticipación porque todo californiano merece estar seguro en su hogar", agregó.

Lo que se busca con la declaración

La declaración de Newsom tiene como objetivo facilitar a las agencias estatales el acceso a recursos, así como el preposicionamiento de suministros para combatir inundaciones.

Asimismo, prepara a la Guardia Nacional de California para apoyar misiones de respuesta ante inundaciones, búsqueda y rescate, ingeniería y logística cuando sea necesario, según las autoridades.

El Niño ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente.

Esto hace que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

Cuando las temperaturas se mantienen por encima de lo normal durante varios meses, se generan más tormentas en la región, lo que repercute en la atmósfera.

Como consecuencia, el clima se vuelve más cálido y seco en algunos lugares, y más húmedo en otros.

El cambio climático causado por el ser humano amplifica los efectos de El Niño, coinciden expertos.

Tormentas han golpeado la costa de California, con balances de viviendas dañadas e incluso destruidas.