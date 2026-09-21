Delcy Rodríguez llega a Nueva York para la ONU, mientras Maduro permanece preso en Brooklyn

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d) a su llegada este lunes a Nueva York, Estados Unidos, para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR LA PRESIDENTA DE VENEZUELA )

¿Visitará Delcy a Maduro en la cárcel? La pregunta surge por una circunstancia difícil de ignorar: la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras Nicolás Maduro permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn, a la espera de juicio en Estados Unidos.

Hasta ahora no existe información pública de que Rodríguez tenga previsto visitar a Maduro durante su estadía en Nueva York.

"Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones", publicó Rodríguez en X tras su llegada.

La mandataria acudirá a la 81.ª Asamblea General de la ONU en un momento de profundos cambios políticos para Venezuela y con una agenda que incluye un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La presencia de Rodríguez supone el regreso de un jefe de Estado venezolano de manera presencial a la Asamblea General después de ocho años.

La última vez que Nicolás Maduro asistió personalmente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York fue el 26 de septiembre de 2018, durante el 73.º período de sesiones de la Asamblea General.

Maduro volvió a intervenir ante el organismo en años posteriores, pero de manera remota. En 2020 envió un mensaje grabado durante las restricciones por la pandemia y en 2021 participó nuevamente mediante una intervención pregrabada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/5e43d56e982fa86e9ee2cda978c83487a6db74c4w-ea0e9be8.jpg La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d) a su llegada este lunes a Nueva York, Estados Unidos, para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump. (EFE)

En 2019 fue precisamente Delcy Rodríguez quien representó a Venezuela ante la Asamblea General, aunque entonces ocupaba la vicepresidencia.

Maduro, preso en Nueva York

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en Caracas y posteriormente trasladado a Estados Unidos.

Actualmente permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn mientras enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. Maduro se declaró no culpable y su defensa ha solicitado al juez desestimar el proceso alegando que tenía inmunidad como jefe de Estado cuando ocurrieron los hechos que se le atribuyen.

El juicio está fijado para el 1 de junio de 2027, salvo que prospere alguna de las solicitudes presentadas previamente por sus abogados.

Delcy se reunirá con Trump

La agenda conocida de Rodríguez sí incluye un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump.

La Casa Blanca confirmó que ambos tienen previsto reunirse en Nueva York durante la Asamblea General. Será el primer encuentro presencial entre Trump y Rodríguez desde la captura de Maduro y la llegada de esta última a la presidencia encargada.

También será el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de una década. La última reunión de este nivel ocurrió en 2015, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro conversaron brevemente durante la Cumbre de las Américas en Panamá.

Rodríguez, quien ocupó posiciones centrales durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha mantenido el control del Ejecutivo venezolano mientras su administración ha avanzado en negociaciones económicas y energéticas con Estados Unidos.

Venezuela después de Maduro

El cambio en la presidencia no ha supuesto una ruptura completa con las estructuras políticas y de seguridad existentes durante el gobierno de Maduro.

Expertos de Naciones Unidas han advertido que, aunque desde su salida se han registrado liberaciones de presos y algunas medidas de apertura, permanecen estructuras señaladas durante años por violaciones de derechos humanos.

En el terreno económico, Venezuela continúa enfrentando fuertes desequilibrios, mientras el nuevo Gobierno busca atraer inversiones extranjeras, recuperar la producción petrolera y normalizar las relaciones económicas internacionales.