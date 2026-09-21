Detienen a un dominicano y otros 21 inmigrantes tras interceptar embarcación en Florida

Embarcación interceptada por el CBP en aguas de Miami con un total de 22 inmigrantes. ( CBP )

Un ciudadano dominicano figura entre los 22 inmigrantes indocumentados detenidos por autoridades estadounidenses luego de que una embarcación fuera interceptada frente a la costa de Florida, cerca de Angelfish Creek, durante una operación contra el tráfico de personas.

La intercepción ocurrió la madrugada del martes 15 de septiembre, cuando una aeronave de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detectó una embarcación considerada de interés durante una patrulla de la denominada Operación Vigilant Sentry.

Según una nota de prensa del CBP, agentes de Interdicción Marítima de las unidades de Miami y Key Largo coordinaron con la Guardia Costera estadounidense para detener la embarcación, de unos 27 pies de eslora y con cabina.

A bordo viajaban 22 inmigrantes indocumentados de distintas nacionalidades, entre ellos ocho ciudadanos ecuatorianos, 13 ciudadanos chinos y un dominicano.

Durante el operativo también fue detenido un ciudadano cubano señalado como presunto contrabandista.

Trasladados a un guardacostas

Tras la interceptación, las personas fueron trasladadas al guardacostas estadounidense Pablo Valent, donde quedaron bajo procesamiento de las autoridades.

La embarcación utilizada para el viaje fue incautada.

"Intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por mar es extremadamente peligroso y no pasará desapercibido", declaró Andrés Blanco, director ejecutivo de la Región Sureste de Operaciones Aéreas y Marítimas.

Blanco señaló que la operación demuestra la coordinación entre las agencias estadounidenses para interceptar a organizaciones dedicadas al tráfico de personas antes de que los viajes pongan en peligro más vidas.

"Quienes intenten estos peligrosos viajes se enfrentan al arresto, el enjuiciamiento, la deportación y la posibilidad muy real de perder la vida en el mar", agregó.

Por su parte, la teniente Corryn Ulrich, comandante del Pablo Valent, destacó el trabajo conjunto entre las agencias federales.

"La frontera estadounidense se mantiene segura gracias a equipos altamente capacitados y a la coordinación interinstitucional en la aplicación de la ley", afirmó.

Ulrich añadió que la Guardia Costera continuará preparada para realizar operaciones de rescate y hacer cumplir las leyes federales en el mar.

Las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles adicionales sobre la identidad del ciudadano dominicano ni sobre su situación migratoria o el proceso que enfrentará tras la interceptación.

La CBP indicó que sus unidades de Operaciones Aéreas y Marítimas mantienen patrullajes para detectar y enfrentar amenazas a la seguridad en las zonas marítimas de Estados Unidos, mientras que la Guardia Costera participa en labores de seguridad, rescate y aplicación de las leyes federales.