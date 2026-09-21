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Trump se reunirá con Macron el lunes en Nueva York

Ambos dirigentes deben participar esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas

    El presidente Donald Trump se reunirá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, el lunes por la tarde en Nueva York, donde ambos dirigentes deben participar esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, anunció la Casa Blanca.

    El encuentro está previsto a las 17H35 hora local (21H35 GMT), según la agenda del presidente estadounidense publicada el domingo por la noche.

    Macron llegará a Nueva York desde San Pedro y Miquelón, pequeño territorio francés del Atlántico Norte donde el jefe de Estado se reunió el domingo con el primer ministro canadiense Mark Carney.

    Además de Trump, Macron espera reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

    El Elíseo también trabaja en varios encuentros con dirigentes de Oriente Medio, entre ellos el presidente iraní, Masud Pezeshkian

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