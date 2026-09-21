Aeropuertos de NY se suma a aeropuertos con vuelos cancelados por fallas de radio y radar

Nueva York se suma este lunes a los aeropuertos afectados por una falla eléctrica que ha provocado cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos, luego de que una interrupción en un circuito dejara sin equipos de radio y radar a los aeropuertos John F. Kennedy (JFK), LaGuardia y Newark Liberty International.

La falla, descrita por las autoridades como un problema en un "punto único de fallo", provocó una suspensión temporal de vuelos en los tres principales aeropuertos del área de Nueva York, agravando las interrupciones que ya afectaban a otras terminales, entre ellas Newark, Filadelfia y Teterboro.

El administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, confirmó que el problema eléctrico provocó la pérdida de equipos esenciales para las comunicaciones y el control del tráfico aéreo.

Situación actual

La situación se complicó después de que las autoridades descubrieran que el sistema de respaldo de fibra óptica, instalado recientemente, también había sido afectado por trabajos de construcción.

"Desafortunadamente, ese circuito falló hoy. Y cuando intentó pasar al respaldo, descubrimos que la fibra de respaldo tenía una interrupción", explicó Bedford.

El funcionario indicó que esperaba que los vuelos pudieran reanudar sus operaciones después de la 1:30 p. m., hora del Este, pero advirtió que la reparación del sistema de respaldo podría tomar al menos 13 horas adicionales.

Las autoridades aún no han establecido cuándo fue cortado el cable de fibra óptica.

Impacto en el tráfico aéreo

La incorporación de JFK y LaGuardia amplía el alcance de las interrupciones que desde horas de la mañana afectaban principalmente a Newark, donde una falla de equipos había provocado cientos de cancelaciones y retrasos.

La interrupción en los aeropuertos del área de Nueva York podría generar nuevas afectaciones en otras terminales del país debido al efecto en cadena que producen las cancelaciones y retrasos en los principales centros de conexión aérea.