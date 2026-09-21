Embajada de EE. UU. advierte a sus ciudadanos que viajan RD: "No pagamos atención médica"

La Embajada de los Estados Unidos animó a sus ciudadanos a contratar un seguro de salud para viajeros debido a las restricciones que pueden presentar los seguros médicos convencionales en el extranjero. Además, advirtió que el Gobierno estadounidense no cubre los gastos médicos fuera del país, como parte de un llamado a los viajeros a evitar gastos no previstos durante sus vacaciones.

En su columna semanal "Pregúntale al cónsul", la embajada señala varias razones por las que los ciudadanos estadounidenses que viajan a República Dominicana deberían contar con un seguro para viajeros, entre ellas que su seguro médico de EE. UU. podría no funcionar en el país, así como la práctica de algunos hospitales dominicanos de requerir el pago antes de que el paciente "sea atendido o dado de alta".

También indica que muchas compañías de seguros privadas de EE. UU. no cubren directamente la atención médica en el extranjero, sino que ofrecen un sistema de reembolso. Esto significa que el paciente debe pagar primero por la atención recibida y, tras su regreso al país, solicitar el reembolso a su aseguradora.

Asimismo, la embajada señala que, en cuanto a la cobertura pública, "el Gobierno de los EE. UU. no paga la atención médica en el extranjero, y Medicare no cubre gastos médicos u hospitalarios incurridos fuera de los Estados Unidos".

Por ello, la misión diplomática recomendó obtener un seguro para viajeros antes de salir de los EE. UU. para "evitar que posibles emergencias médicas se conviertan también en emergencias financieras".

"Si el viajero necesita ser evacuado médicamente por cualquier razón, la mayoría de los seguros estadounidenses no lo cubren y normalmente cuesta mucho más de 10,000 dólares. El seguro médico de viaje puede aliviar esta carga de costos. ¡No deje que los gastos médicos inesperados arruinen sus vacaciones!", recomienda la embajada.

Para más detalles

Para más información, la embajada invitó a visitar Travel.State.Gov y consultar la sección sobre Seguro de Viaje y Emergencias Médicas de la Embajada de EE. UU. en la República Dominicana.

Además, indicó que los viajeros deben contactar a su compañía de seguros para conocer qué servicios médicos en el extranjero están cubiertos por la póliza adquirida.