Abrazos y besos, así fueron los últimos momentos de una pareja atropellada por metro de Nueva York

Las víctimas Navam Kaul y Malaika Chitre. ( TOMADAS DE SUS REDES SOCIALES )

Un hombre y una mujer, ambos de 24 años, murieron tras ser arrollados por un tren del metro la semana pasada en una estación del bajo Manhattan, en un incidente en el que, según un informe preliminar, una de las víctimas habría bajado a las vías para ayudar a la otra después de que ambos fueran vistos abrazándose y besándose en el andén.

Las víctimas fueron identificadas como Navam Kaul, de Sayreville, Nueva Jersey, y Malaika Chitre, de Dayton, Nueva Jersey, ambos exalumnos de la Universidad de Rutgers.

El incidente ocurrió poco antes de las 3:15 de la madrugada en la estación Spring St., cuando un tren de la línea 4 en dirección al centro circulaba por las vías locales el domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con The New York Post, Kaul y Chitre fueron vistos abrazados poco antes de caer a las vías.

Según el medio, Kaul habría sido el primero en caer, aparentemente después de perder el equilibrio y golpearse la cabeza. Chitre habría bajado posteriormente a las vías para intentar ayudarlo.

Ambos fueron captados por las cámaras sentados sobre las vías antes de ser arrollados por el tren de la línea 4, según The Post.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los jóvenes aparentemente tranquilos momentos antes de la colisión. Fuentes citadas por The Post señalaron que el operador del tren no habría tenido tiempo suficiente para detener la formación antes de llegar hasta ellos.

La operadora del tren informó a sus supervisores que vio a un hombre y una mujer sentados sobre las vías cuando el tren se aproximaba. Según el reporte, la mujer se reía y tiraba del hombre hacia ella cuando el tren los alcanzó.

El tren tenía 10 vagones y cuatro de ellos habían ingresado a la estación cuando la operadora activó los frenos de emergencia.

Kaul y Chitre quedaron atrapados debajo del tercer y cuarto vagón y murieron en el lugar, según el informe.

Alrededor de 100 pasajeros viajaban en el tren cuando ocurrió el incidente y fueron evacuados hacia el andén, según New York Daily News.

Una fuente policial dijo que los investigadores intentan determinar si hubo consumo de alcohol involucrado en el incidente.

Exalumnos de Rutgers

Ambas víctimas habían estudiado en la Universidad de Rutgers, según confirmó una portavoz de la institución.

Kaul asistió a la Escuela de Negocios de Rutgers-New Brunswick entre el otoño de 2020 y la primavera de 2024, aunque no obtuvo un título.

Chitre obtuvo en mayo de 2024 una licenciatura en Ciencias de la Escuela de Artes y Ciencias de Rutgers-New Brunswick.

"Nos entristece enterarnos de la trágica muerte de estos dos exalumnos", dijo Dory Devlin, vicepresidenta adjunta de Noticias y Relaciones con los Medios de Rutgers.

Incidentes en el metro

Según datos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), un promedio de 223 personas fueron atropelladas por trenes cada año durante los últimos cinco años.

En 2025, 228 personas resultaron heridas en incidentes relacionados con atropellos o caídas entre vagones, de las cuales 89 murieron.

Hasta agosto de 2026, 124 personas habían sido atropelladas por trenes o habían caído del metro, mientras que 58 murieron como consecuencia de estos incidentes.