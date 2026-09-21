Médico dominicano enfrenta cargo de homicidio por muerte de paciente en Nueva York

Fotografía del doctor Luis Rojas Cabrera compartida en el sitio web del Bereshit Lifestyle Center. ( TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE BERESHIT LIFESTYLE CENTER )

El médico dominicano Luis Rojas Cabrera fue acusado formalmente de homicidio por su vinculación con la muerte de una paciente a la que habría inyectado un tratamiento antienvejecimiento de NAD+, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Rojas Cabrera, de 55 años, operaba un centro de medicina holística en Manhattan bajo una licencia de esteticista, mientras tramitaba la autorización para ejercer la medicina en el estado de Nueva York, de acuerdo con las autoridades.

Los cargos contra el médico se agravaron tras la muerte de Elizabeth Baron, de 27 años, quien recibió una inyección de NAD+ (nicotinamida adenina dinucleótido) en el Bereshit Lifestyle Center, establecimiento ubicado en el Alto Manhattan que era operado por Rojas Cabrera. La mujer falleció en julio.

Inicialmente, Rojas Cabrera fue detenido y acusado de imprudencia temeraria y ejercicio no autorizado de una profesión cuando compareció ante el Tribunal Penal del Bronx el pasado 20 de julio, según informó The New York Post.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio, el acusado afirmó que contaba con una licencia para ejercer la medicina en República Dominicana y que también tenía una licencia como asistente médico en Puerto Rico.

Detalles del caso

Según el NYPD, poco antes del mediodía del domingo 19 de julio, Rojas Cabrera administró la sustancia por vía intravenosa a Elizabeth Baron, de 27 años.

Poco después, la joven perdió el conocimiento y fue trasladada de emergencia al Hospital NewYork-Presbyterian Allen, donde fue declarada muerta a la 1:10 de la tarde.

Los documentos judiciales indican que, después de que Baron sufriera un paro cardíaco, Rojas Cabrera le dijo a un agente de Policía: "Cometí un error muy grave. Necesito llamar a mi familia porque presiento que no estaré en casa por un tiempo".

Antecedentes legales

Según The New York Post, Rojas Cabrera había sido arrestado en dos ocasiones, una de ellas por intentar ingresar suministros médicos a Estados Unidos.

El fiscal adjunto Ethan Reisbaum explicó durante la pasada audiencia que el primer arresto ocurrió el 6 de noviembre de 2025, en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, cuando Rojas Cabrera regresaba de República Dominicana con una porra metálica (arma de defensa) en su equipaje.

Días después, volvió a ser detenido en el mismo aeropuerto tras regresar nuevamente desde República Dominicana. En esa ocasión, las autoridades encontraron en su equipaje casi 200 frascos de medicamentos de prescripción, más de 30 tabletas y 10 jeringas de lidocaína, según los documentos judiciales.