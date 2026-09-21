Falla eléctrica en aeropuertos de EE. UU. provoca cancelaciones y retrasos de vuelos desde y hacia RD

Foto de archivo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Las fallas en las líneas de comunicación de una importante instalación de control del tráfico aéreo en Filadelfia, Estados Unidos, provocaron este lunes cancelaciones, retrasos y desvíos de vuelos desde y hacia la República Dominicana.

Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightAware, desde el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) se reportaron un vuelo cancelado, otro reprogramado y un desvío. United Airlines fue la aerolínea con más vuelos afectados.

Todos los vuelos tenían como destino u origen el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Nueva Jersey.

Desde el AILA, el vuelo 1473 de United Airlines fue cancelado, mientras que el 2489, de la misma aerolínea, fue reprogramado para este martes.

En tanto, el vuelo DWI2310 de Arajet, que partió desde Santo Domingo con destino a Nueva Jersey, tuvo que ser desviado al Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Desde el EWR a Santo Domingo, el vuelo de United 2404 se reportó cancelado.

Cancelaciones en Punta Cana

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana se vio afectado con cuatro cancelaciones.

Entre esas se encuentran los vuelos de United 1526 y 1518, mientras que desde Nueva Jersey fueron los vuelos 2122 y 1514.

Las interrupciones se produjeron en medio de problemas de comunicación que afectaron las operaciones de control aéreo en la zona de Filadelfia y que provocaron alteraciones en los vuelos de varios aeropuertos de Estados Unidos.

Hasta la última actualización que pudo constatar Diario Libre, las líneas de comunicación fueron reparadas, según la agencia AP.

Impacto en aerolíneas

Las interrupciones de este lunes también afectan a otros aeropuertos de Estados Unidos, aunque muchas están relacionadas con tormentas eléctricas y nubosidad baja, y no con la falla que afectó vuelos con destino a Newark, Filadelfia y Teterboro.