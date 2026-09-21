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Suspensión de cobertura de Trump
Suspensión de cobertura de Trump

Grandes cadenas de TV de EE. UU. suspenden cobertura conjunta de Trump en apoyo a CNN

La suspensión de la cobertura conjunta de las actividades de Trump por parte de las cadenas CBS, ABC, NBC y Fox se produce tras el veto del presidente a CNN, lo que marca un cambio significativo en la dinámica de la cobertura mediática.

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    Grandes cadenas de TV de EE. UU. suspenden cobertura conjunta de Trump en apoyo a CNN
    La corresponsal principal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes (centro), trabaja en el puesto de transmisiones de CNN en el jardín norte de la Casa Blanca, en Washington, D.C. (EFE)

    Las principales cadenas televisivas estadounidenses anunciaron este lunes que suspendían la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump en apoyo de CNN, vetada por el mandatario.

    Las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN, para luego difundir esa producción al resto de medios de comunicación.

    Reacción oficial

    La suspensión de la cobertura conjunta de las actividades de Trump por parte de las cadenas CBS, ABC, NBC y Fox se produce tras el veto del presidente a CNN, lo que marca un cambio significativo en la dinámica de la cobertura mediática.

    Impacto en la cobertura

    • Con esta decisión, las cadenas de televisión buscan expresar su apoyo a CNN, que ha sido excluida de la cobertura de las actividades públicas del presidente Trump, lo que podría tener repercusiones en la forma en que se informa sobre la administración.
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