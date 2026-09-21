Falla de equipos causa 179 vuelos cancelados en aeropuerto de NJ, sin afectar conexiones con RD

ARCHIVO/Viajeros en el Aeropuerto Internacional del Cibao, el martes 26 de enero de 2021. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty acumula este lunes 179 vuelos cancelados y 224 retrasados, mientras las operaciones permanecen suspendidas debido a una falla de equipos que también afecta los aeropuertos de Filadelfia y Teterboro.

Los datos, correspondientes fueron publicados por el portal especialista en aviación FlightAware.com.

A pesar de las cancelaciones, los vuelos entre Newark y República Dominicana no se han visto afectados por cancelaciones, de acuerdo con los registros disponibles. FlightAware reporta varios retrasos en vuelos desde Newark con destino a Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, pero no cancelaciones en esas rutas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) mantiene una pausa en los vuelos hacia Newark Liberty International, Philadelphia International y Teterboro debido a problemas con algunas frecuencias de comunicación en Philadelphia TRACON, una instalación de control de aproximación por radar terminal.

A las 10:50 a. m., los retrasos alcanzaban los 60 minutos en Newark y 45 minutos en Filadelfia, y continuaban aumentando.

Situación actual

La interrupción no afecta los aeropuertos LaGuardia ni John F. Kennedy, en Nueva York.

La situación representa el segundo día consecutivo de problemas con equipos que afectan las operaciones en Newark. El domingo, una falla en equipos de una instalación de radar en Nueva York provocó retrasos en el aeropuerto.

El problema del domingo estuvo relacionado con New York TRACON, un centro de control de aproximación por radar terminal ubicado en East Garden City, Nueva York.

Impacto en aerolíneas

Las interrupciones de este lunes también afectan a otros aeropuertos de Estados Unidos, aunque muchas de las afectaciones están relacionadas con tormentas eléctricas y nubosidad baja, y no con la falla que mantiene afectados a Newark, Filadelfia y Teterboro.

Entre las aerolíneas, United Airlines registraba la mayor cantidad de afectaciones, con 102 vuelos retrasados y 22 cancelados hasta el lunes.