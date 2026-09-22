Adriano Espaillat: “El liderazgo no está necesariamente en una posición electa”

El congresista domínico-estadounidense, Adriano Espaillat, en el Palacio Nacional el viernes 22 de noviembre de 2024. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat afirmó este martes que continuará trabajando por su comunidad y defendió la idea de que el liderazgo trasciende los cargos públicos y las posiciones electivas.

“El liderazgo no está necesariamente en una posición electa, el liderazgo está en lo más profundo del ser humano”, expresó Espaillat al referirse a su trayectoria y a su compromiso con la comunidad.

El legislador señaló que su vida pública se ha caracterizado por trabajar desde las bases y buscar oportunidades que permitan mejorar las condiciones de vida de otras personas.

“Mi vida se ha caracterizado por buscar desde abajo siempre para mejorar el futuro de muchos”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de que Espaillat perdiera las primarias demócratas del Distrito 13 de Nueva York frente a la también dominicana Darializa Ávila Chevalier, poniendo fin a su candidatura para continuar en el Congreso.

Tras los resultados, el político anunció que se retiraría del escenario público, aunque manifestó que seguiría trabajando con la comunidad.

Su trayectoria política incluye tres décadas de servicio público en Nueva York, desde la Asamblea Estatal y el Senado estatal hasta la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Premio al Legado del Instituto del Caucus Hispano del Congreso

Adriano Espaillat recibió el Legacy Award (Premio al Legado), otorgado por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI, por sus siglas en inglés), durante su conferencia legislativa y gala anual, celebradas la semana pasada en Washington D. C.

"Como el primer dominicano-estadounidense y el primer inmigrante que fue indocumentado en ser elegido para servir en el Congreso, siempre he sabido que, al cruzar estas puertas, llevaba conmigo mucho más que mi propio nombre", dijo Espaillat tras recibir el premio, que reconoce sus tres décadas de trayectoria política.

"Siempre se trató, ante todo, de las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos aquellos que habrían de seguir mis pasos", agregó Espaillat, quien presidió el CHCI entre 2023 y 2024.

El Legacy Award se otorga a miembros del Congreso que se retiran de sus cargos, en reconocimiento a su dedicación al servicio público y a su trabajo en favor de la comunidad latina.