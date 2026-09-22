Arajet supera los 1.6 millones de pasajeros transportados en 2026

Avión de la aerolínea dominicana Arajet. ( CEDIDA POR ARAJET )

La aerolínea dominicana Arajet anunció este martes que, a septiembre de este año, ha transportado a más de 1.6 millones de pasajeros, una cifra que la acerca a su objetivo de movilizar dos millones al cierre de 2026.

La aerolínea, que celebra su cuarto aniversario, también indicó que hay más de 473,000 pasajeros con boletos comprados, con lo que proyecta alcanzar la meta de los dos millones.

La empresa también informó que, de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, transportó más de 1.8 millones de pasajeros, para un crecimiento del 58 %.

Como parte de los objetivos planteados por la empresa para este año también se encontraban ampliar su flota de aeronaves y sumar nuevas incorporaciones.

En ese sentido, Arajet informó que su flota actual alcanza las 16 aeronaves y reporta un incremento de 46 % en la cantidad de asientos disponibles. Además, registra un aumento de 38 % en las frecuencias y de 28 % en las conexiones.

Suman a Ecuador y Uruguay

La compañía presenta una red de 30 destinos en 17 países, a los que se suman Guayaquil, Ecuador, y Montevideo, Uruguay, con salida desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Además, informó que Aruba y Guatemala estrenan salidas desde Punta Cana, desde donde también parten vuelos hacia São Paulo, Brasil; Toronto y Montreal, en Canadá; Santiago, en Chile; Chicago y Orlando, en Estados Unidos; Cancún, en México; y Córdoba, Mendoza y Rosario, en Argentina.

Asimismo, Arajet conecta el Aeropuerto Internacional Las Américas, en Santo Domingo, con Willemstad, Curazao; San José, Costa Rica; Cartagena, Colombia; Simpson Bay, en San Martín; Boston, Estados Unidos; Oranjestad, Aruba; y Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Desde ambos aeropuertos, la aerolínea conecta al país con Buenos Aires, Argentina; Bogotá y Medellín, en Colombia; Kingston, Jamaica; Ciudad de México, México; Lima, Perú; Miami, Nueva York y Nueva Jersey, en Estados Unidos; y San Juan, Puerto Rico.

Arajet también destacó el impacto laboral de su expansión, al asegurar que genera más de 1,000 empleos directos y más de 2,100 indirectos. Además, suma más de 360 tripulantes y 242 pilotos.

La empresa indica un crecimiento de 37 % en el empleo, de 45 % en la cantidad de tripulantes y de 69 % en los pilotos dominicanos. Asimismo, afirma que el 100 % de sus tripulantes son dominicanos.

"Efecto Arajet"

La empresa también destacó lo que denomina el "Efecto Arajet", con el que explica cómo la entrada en operación de la aerolínea ha incidido en el crecimiento del tráfico entre República Dominicana y varios mercados latinoamericanos.

De acuerdo con una presentación compartida con Diario Libre, la empresa compara los datos de 2022, antes del inicio de sus operaciones, con los de 2025 y las proyecciones para 2026.

Por ejemplo, muestra para Colombia 729,272 pasajeros en 2022, 1,127,770 en 2025 y más de 1.3 millones en 2026; para Perú, 221,076 en 2022, 521,835 en 2025 y más de 563,000 en 2026; y para Argentina, 70,830 en 2022, 297,109 en 2025 y más de 425,000 en 2026.

También presenta aumentos para México, Brasil y Chile.

En conjunto, el gráfico de Latinoamérica pasa de 1,318,611 pasajeros en 2022 a 2,793,255 en 2025, con una cifra señalada de más de 3.2 millones para 2026.

La empresa también contextualiza el crecimiento de otras aerolíneas de la región, mencionando a Aeroméxico, con un crecimiento de 269 %; LATAM, con 127 %; Aerolíneas Argentinas, con 99 %; SKY, con 62.24 %, y Avianca, con 56.5 %.

Lo que proyecta para 2027

La aerolínea planea superar los tres millones de pasajeros, alcanzar una flota de 25 aviones, operar en más de 35 destinos y más de 20 países, y consolidar conexiones desde Santo Domingo y Punta Cana con el objetivo de fortalecer un hub continental.

También proyecta superar los 1,500 empleos directos y 3,000 indirectos, con mayor participación de pilotos y tripulantes dominicanos.