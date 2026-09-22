Apresan a tercer sospechoso por muerte de empleado municipal dominicano en Massachusetts

Un hombre de Boston fue arrestado y acusado por su presunta participación en el asesinato del dominicano Xavier Bautista, un empleado municipal de Cambridge, Massachusetts, ocurrido el pasado 4 de julio. Se trata del tercer detenido en relación con el caso.

De acuerdo con Telemundo Nueva Inglaterra, Moisés Pimentel, de 23 años, enfrenta cargos de asesinato, portación de arma de fuego sin licencia, conspiración y manipulación de pruebas, informaron el martes la fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, y la comisionada de Policía de Cambridge, Pauline Wells.

Bautista, de 32 años, trabajaba para el Departamento de Obras Públicas de Cambridge. Murió tras recibir un disparo en la madrugada del 4 de julio.

Su cuerpo fue encontrado cerca de la intersección de Broadway y Norfolk Street, próximo a Sennott Park, aproximadamente una hora después de la hora en que la Policía estima que ocurrió el tiroteo.

Tres arrestos por el asesinato

Pimentel es la tercera persona arrestada en relación con la muerte de Bautista.

Las autoridades detuvieron el pasado 13 de julio a Rayquon Brown, quien fue acusado de asesinato, portación de arma de fuego sin licencia, condición de delincuente reincidente armado y conspiración para cometer asesinato.

La semana pasada también fue arrestado Giovani Arroyo, un residente de Boston de 22 años. Arroyo enfrenta cargos de asesinato, portación de arma de fuego sin licencia y conspiración, según la Fiscalía del Distrito de Middlesex y la Policía de Cambridge.

De acuerdo con las autoridades, varios hombres enmascarados abordaron a Bautista cuando salía de su vivienda la mañana del 4 de julio. El empleado municipal vestía su uniforme de trabajo cuando fue atacado.

Después de dispararle mortalmente, el grupo huyó del lugar en una camioneta Dodge Ram blanca.

Está previsto que Pimentel comparezca este miércoles ante el Tribunal de Distrito de Cambridge para responder por los cargos presentados en su contra.