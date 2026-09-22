Jurado escuchará este mes la confesión de dominicana acusada de matar a su hijo autista en Miami

El caso de la dominicana Patricia Ripley, acusada de matar por ahogamiento a su hijo autista de nueve años en Miami-Dade, tendrá una nueva audiencia este mes, mientras queda establecido que la confesión que hizo ante los investigadores podrá ser presentada ante el jurado durante el juicio.

De acuerdo con el registro judicial del caso, una audiencia relacionada con la declaración de Ripley fue fijada para el 29 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

La anotación del tribunal no indica que ese día comenzará el juicio ni que en esa audiencia será presentada la confesión. La fecha corresponde a una audiencia sobre el plea, mientras que el juicio está programado para enero de 2027, según documentos y reportes del caso.

La confesión de Ripley, sin embargo, ya superó uno de los principales obstáculos para llegar al proceso. La jueza de circuito de Miami-Dade, Marisa Tinkler Mendez, rechazó la solicitud de la defensa para excluir las declaraciones que la acusada hizo durante el interrogatorio policial.

La magistrada determinó que Ripley renunció de manera consciente y voluntaria a sus derechos al hablar con los investigadores.

La defensa había argumentado que Ripley estaba privada de sueño y que fue sometida a un interrogatorio coercitivo. Sus abogados sostuvieron que llevaba aproximadamente 30 horas sin dormir y que los detectives apelaron a sus creencias cristianas durante el interrogatorio para conseguir que revelara lo ocurrido.

Después de revisar las grabaciones, la jueza concluyó que Ripley no parecía física ni mentalmente agotada y que los investigadores no la habían coaccionado. También tomó en cuenta que permaneció cooperativa durante varias horas de interrogatorio y que su versión cambió cuando los detectives la confrontaron con un video de vigilancia en el que, según los investigadores, aparecía empujando a su hijo hacia un canal.

La confesión que llegará al juicio

Alejandro Ripley, de nueve años, murió el 21 de mayo de 2020 después de ser encontrado en un canal de Miami-Dade. El niño tenía autismo severo, no era verbal y asistía a una escuela para menores con necesidades especiales.

El día de los hechos, Ripley llamó al 911 y afirmó que dos hombres negros habían obligado a salir de la carretera su vehículo cerca de un Home Depot en West Kendall y habían secuestrado a su hijo. Las autoridades activaron una alerta Amber para localizar al menor.

El cuerpo de Alejandro fue encontrado al día siguiente en un canal cercano al Miccosukee Golf & Country Club, aproximadamente a cuatro millas del lugar donde Ripley había dicho que ocurrió el supuesto secuestro.

Los investigadores sostienen que una cámara de vigilancia captó a Ripley empujando al niño al agua. Ese primer intento habría sido interrumpido cuando una persona que se encontraba cerca vio al menor en el agua y logró rescatarlo.

Según los fiscales, aproximadamente una hora después Ripley llevó nuevamente a Alejandro hasta otro canal y lo empujó al agua, provocando su muerte por ahogamiento.

Durante el interrogatorio, los investigadores confrontaron a Ripley con las imágenes de vigilancia. Fue entonces cuando, según la Fiscalía, admitió que había inventado la historia del secuestro y reconoció haber llevado al niño al canal.

En su declaración, Ripley dijo sobre su hijo: "Estará en un lugar mejor", según los documentos y reportes sobre el caso.

La Fiscalía había considerado la confesión un elemento de especial importancia para su caso. No obstante, durante la audiencia en la que se discutió la exclusión de la declaración, una fiscal sostuvo que el Estado también contaba con un caso circunstancial aun si la confesión no era admitida.

El proceso continúa

Ripley, de 51 años, enfrenta cargos que incluyen asesinato en primer grado, secuestro y abuso infantil. Si es declarada culpable del asesinato, enfrenta la posibilidad de una condena a muerte.

Ahora, la próxima fecha relevante en el expediente es el 29 de septiembre, cuando está programada la audiencia relacionada con su plea. La eventual presentación de la confesión ante un jurado ocurrirá durante el juicio, cuya fecha ha sido fijada para enero de 2027.

Así, aunque la audiencia de septiembre no corresponde al inicio del juicio, el caso entra en una nueva etapa después de que la jueza determinara que la declaración de Ripley podrá formar parte de la evidencia que conocerá el jurado.