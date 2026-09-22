Adriano Espaillat recibe el Premio al Legado por su trayectoria de servicio público

El congresista domínico-estadounidense, Adriano Espaillat, en el Palacio Nacional el viernes 22 de noviembre de 2024. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat recibió el Legacy Award (Premio al Legado), otorgado por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI, por sus siglas en inglés), durante su conferencia legislativa y gala anual, celebradas la semana pasada en Washington D. C.

"Como el primer dominicano-estadounidense y el primer inmigrante que fue indocumentado en ser elegido para servir en el Congreso, siempre he sabido que, al cruzar estas puertas, llevaba conmigo mucho más que mi propio nombre", dijo Espaillat tras recibir el premio, que reconoce sus tres décadas de trayectoria política.

"Siempre se trató, ante todo, de las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos aquellos que habrían de seguir mis pasos", agregó Espaillat, quien presidió el CHCI entre 2023 y 2024.

En su página web, el CHCI se define como "la principal organización sin fines de lucro y no partidista dedicada a desarrollar la próxima generación de líderes latinos" y se vincula al Caucus Hispano del Congreso (CHC).

El veterano político agradeció al CHCI por el "enorme honor" de reconocer su trayectoria de servicio público y su "compromiso de servir".

"Me siento orgulloso de mi trabajo en el Congreso y del impacto continuo que este tiene en nuestra comunidad y en la nación. Guardo estos momentos con gran aprecio y estaré eternamente agradecido", concluyó el político, nacido en Santiago de los Caballeros en 1954.

El Legacy Award se otorga a miembros del Congreso que se retiran de sus cargos, en reconocimiento a su dedicación al servicio público y a su trabajo en favor de la comunidad latina.

Carrera política

Espaillat, de 71 años, fue elegido por primera vez al Congreso en 2016 y juró el cargo el 3 de enero de 2017. Actualmente cumple su quinto mandato en la Cámara de Representantes y desde 2025 preside el Caucus Hispano del Congreso (CHC), considerado el cuerpo más grande de legisladores latinos a nivel federal.

Espaillat sustituyó al también demócrata Charles Bernard Rangel, quien representó al Distrito 13 de Nueva York en la Cámara de Representantes durante 46 años, de 1971 a 2017.

Rangel fue uno de los primeros líderes afroamericanos en tender puentes con la comunidad dominicana de Nueva York.

Antes de llegar al Congreso, Espaillat fue senador estatal de Nueva York (2010-2016), donde representó a los barrios de Marble Hill, Inwood, Washington Heights, Hamilton Heights, West Harlem, Upper West Side, Hell's Kitchen, Clinton y Chelsea.

My journey into public service was shaped by where I came from, the people who believed in me, and a deep commitment to creating opportunity for others.



For nearly 30 years, I´ve had the honor of serving my community and fighting to make sure our voices are heard.



I´m proud to... pic.twitter.com/YaBwEOXbjz — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) September 21, 2026

También se desempeñó como miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York (1996-2010), convirtiéndose en el primer domínico estadounidense en ser elegido para una legislatura estatal. En 2002, Espaillat fue elegido presidente del Caucus Legislativo Afroamericano, Puertorriqueño, Hispano y Asiático del Estado de Nueva York.

Antes de su servicio público

Antes de acceder a un cargo electo, Espaillat fue coordinador de servicios judiciales de Manhattan para la Agencia de Justicia Penal de la Ciudad de Nueva York, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales para reducir los costos innecesarios de la detención preventiva y el encarcelamiento posterior a una sentencia.

Posteriormente, trabajó como director de la Oficina Comunitaria de Servicios para Víctimas de Washington Heights, una organización que ofrece asesoramiento y otros servicios a las familias de las víctimas de homicidios y otros delitos.

También fue director del Proyecto Right Start, una iniciativa nacional financiada por la Fundación Robert Wood Johnson para combatir el abuso de sustancias mediante la educación de los padres de niños en edad preescolar.

Fin de su etapa en el Congreso

Espaillat recibe el Premio al Legado a pocas semanas de las elecciones de noviembre, en las que se conocerá quién ocupará su escaño en la Cámara de Representantes, después de que perdiera la posibilidad de optar a un nuevo mandato frente a la organizadora comunitaria Darializa Ávila Chevalier en las primarias demócratas de junio.

Ávila Chevalier se impuso a Espaillat en las primarias del Distrito 13 de Nueva York y será la candidata demócrata en las elecciones generales del 3 de noviembre, en las que se enfrentará al republicano Jomo Williams.

En junio, tras conocerse los resultados de las primarias, Espaillat anunció su retiro del escenario público tras tres décadas de servicio a las comunidades del Alto Manhattan y El Bronx.

Aproximadamente un mes después, abordado por la prensa, Espaillat descartó presentarse en los próximos comicios de Nueva York como candidato independiente para defender su escaño en el Congreso y, en cambio, llamó a salvar al Partido Demócrata en momentos en que la organización avanza hacia una tendencia más progresista.

"No, eso no procede. Yo soy un demócrata a carta cabal, yo sigo en mi partido. Incluso, tenemos que salvar el Partido Demócrata", dijo en ese momento.

Adriano Espaillat continúa siendo el congresista del Distrito 13 hasta el 3 de enero de 2027, cuando finaliza su actual período.