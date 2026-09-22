ICE retira del sistema de localización a inmigrantes detenidos con órdenes de deportación

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco resistente a puñaladas que lleva un oficial de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). ( SHUTTERSTOCK )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejó de mostrar públicamente en su sistema de localización la ubicación de miles de inmigrantes detenidos que tienen órdenes finales de deportación, un cambio que dificulta que sus abogados y familiares puedan saber dónde se encuentran.

Tres funcionarios actuales y anteriores de ICE dijeron a The Associated Press que la agencia retiró a estas personas de su sistema de localización de detenidos el 15 de septiembre. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente el cambio.

Varios abogados consultados por AP confirmaron que algunos de sus clientes desaparecieron del sistema esta semana, mientras que la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alertó el viernes a sus miembros sobre la situación.

La medida afecta a personas que ya recibieron una orden final de expulsión emitida por un tribunal de inmigración. Según abogados especializados, aunque tengan una orden definitiva, estos inmigrantes todavía pueden contar con opciones legales para intentar detener su deportación o cuestionar su detención.

Impacto en la localización de detenidos

Cerca de 16,000 detenidos tenían órdenes finales. La decisión ocurre mientras ICE incrementa las deportaciones de personas con órdenes finales de expulsión.

Datos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project, con sede en las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles (UCLA), muestran que casi 16,000 personas detenidas y registradas por ICE en julio tenían órdenes finales de deportación. Esa cifra representó más de un tercio del total de personas ingresadas en centros de detención de la agencia ese mes.

ICE no anunció públicamente el cambio en el sistema de localización. En una declaración enviada a AP, la agencia no confirmó ni negó que hubiera retirado de la plataforma a los detenidos con órdenes finales.

ICE señaló que las personas con órdenes finales están siendo priorizadas para la deportación y afirmó que enfrenta un "número histórico de medidas cautelares" emitidas por tribunales que han detenido deportaciones individuales.

Reacciones de abogados y familiares

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, sostiene que las personas con órdenes finales de deportación han recibido el debido proceso. Generalmente, esto significa que un juez de inmigración ordenó su expulsión después de una audiencia y que la decisión fue confirmada en una apelación o no fue apelada.

Abogados y familiares pierden el rastro. La desaparición de los detenidos del sistema ha generado preocupación entre abogados y familiares, especialmente porque las personas bajo custodia de ICE pueden ser trasladadas entre diferentes centros antes de ser deportadas.

Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de AILA, dijo a AP que algunas familias temen que sus seres queridos hayan sido deportados sin que puedan determinar dónde están.

El cambio también puede dificultar el trabajo de los abogados, quienes necesitan comunicarse con sus clientes para presentar recursos legales o proporcionar información a los tribunales.

Atenas Burrola Estrada, subdirectora de programas del Amica Center for Immigrant Rights, dijo que todos los clientes de su organización que tienen una orden final habían desaparecido del localizador, incluidos 17 casos registrados hasta el lunes.

Entre las personas que ya no aparecen en el sistema se encuentran ocho hombres somalíes detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, según una de sus abogadas, My Khanh Ngo, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Ngo afirmó que el cambio podría hacer que en algunos casos sea "casi imposible" que los abogados puedan impugnar las deportaciones.

Opciones legales para detenidos

Todavía pueden presentar recursos legales. Aunque una persona tenga una orden final de deportación, los abogados señalan que existen mecanismos legales para intentar detener su expulsión.

Entre ellos está la posibilidad de solicitar la reapertura del caso migratorio o presentar una petición de habeas corpus ante un tribunal federal para cuestionar la detención y solicitar la libertad por motivos constitucionales.

Tribunales federales han emitido miles de decisiones que ordenan la liberación de personas detenidas o la celebración de audiencias para determinar si deben permanecer bajo custodia o pueden obtener una fianza.

ICE mantenía detenidas a más de 65,000 personas a principios de julio, según los datos más recientes disponibles. Michelle Mendez, directora legal del National Immigration Project, estimó que alrededor del 30 % de ellas probablemente tenía órdenes finales de deportación.

Mendez también señaló que en los últimos meses ha aumentado el número de personas con órdenes finales después de que no se presentaran a sus audiencias de inmigración.

Excepciones al nuevo criterio

Excepciones al nuevo criterio. La decisión de retirar del localizador a personas con órdenes finales no se aplica a todos los centros de detención.

Según los funcionarios citados por AP, los detenidos en un centro de Adelanto, California, así como quienes permanecen en instalaciones temporales de Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago, continúan apareciendo en el sistema.

En esos casos, jueces federales han ordenado a ICE que registre rápidamente a los detenidos en el localizador una vez que llegan a esas instalaciones, como parte de litigios relacionados con las condiciones y prácticas de detención.

ICE creó su sistema de localización de detenidos en línea en 2010 para permitir que familiares, abogados y miembros del público buscaran información sobre personas bajo custodia migratoria.

Sin embargo, el sistema ya había sido objeto de críticas por actualizarse lentamente y contener información incompleta o incorrecta. Algunos grupos de defensa de los inmigrantes habían advertido que estas deficiencias podían impedir durante días o semanas conocer el paradero de una persona detenida.

Abogados consultados por AP señalaron que la exclusión específica de personas con órdenes finales representa una situación distinta, debido a que puede dificultar que sus representantes legales sepan dónde se encuentran justo cuando intentan presentar recursos para evitar una deportación.

Además, algunos detenidos con órdenes finales pueden tener protecciones legales que les impidan ser enviados a sus países de origen debido al riesgo de persecución o tortura. Otros enfrentan la posibilidad de ser deportados a terceros países con los que no tienen vínculos.

Para los abogados, no poder localizar a sus clientes puede complicar la presentación de recursos de última hora ante los tribunales.