Hermanos Menéndez tendrán nuevas audiencias de libertad condicional en febrero de 2027

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez, un día después de que a su hermano Erik también se le negara. ( EFE )

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez tendrán una nueva oportunidad de solicitar su libertad en 2027, cuando vuelvan a comparecer ante una junta de libertad condicional en California por los asesinatos de sus padres, ocurridos en 1989.

La cadena de noticias ABC News confirmó que la próxima audiencia de Lyle Menéndez está tentativamente programada para el 23 de febrero de 2027, mientras que la de Erik está prevista para el día siguiente, el 24 de febrero.

Ambos participarán en las audiencias desde la prisión del condado de San Diego donde cumplen sus condenas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Nueva evaluación de la junta

Las nuevas audiencias se producen después de que una junta de libertad condicional determinara en agosto que los hermanos habían mostrado avances durante su tiempo en prisión, pero que todavía representaban un riesgo para la seguridad pública.

La decisión de agosto

Durante las audiencias celebradas el pasado agosto, los funcionarios reconocieron los avances de Lyle y Erik durante sus décadas en prisión, pero también señalaron comportamientos que, a juicio de la junta, demostraban que todavía tenían dificultades para cumplir las normas.

Uno de los elementos considerados fue el uso de teléfonos celulares introducidos ilegalmente en la prisión. La junta consideró que ambos habían demostrado disposición a incumplir las reglas mientras buscaban convencer a las autoridades de que habían cambiado y eran reclusos ejemplares.

La junta también señaló que los hermanos presentaban rasgos asociados con una personalidad antisocial, entre ellos el engaño y el incumplimiento de las normas.

Por esas razones, aunque reconoció los progresos que habían realizado en prisión, la junta concluyó que su liberación todavía representaba un riesgo para la seguridad pública.

Podrían solicitar una audiencia antes de tiempo

Los reclusos en California pueden solicitar que se adelante una audiencia de libertad condicional cuando consideran que existen circunstancias que justifican una nueva evaluación.

Entre los factores que pueden presentar se encuentran avances significativos durante su encarcelamiento, nuevos elementos relacionados con su solicitud de libertad o el respaldo de familiares de las víctimas, entre otros criterios.

En el caso de los Menéndez existe una circunstancia particular: algunos de los familiares que han respaldado su liberación pertenecen también a la familia de las víctimas, José y Kitty Menéndez.

Los hermanos han sostenido durante años que fueron víctimas de abusos por parte de sus padres y que esos antecedentes deben ser considerados al evaluar sus condenas y su posibilidad de recuperar la libertad.

El fiscal de Los Ángeles se opone

Los familiares que apoyan a los hermanos han impulsado su liberación argumentando, entre otros puntos, que los abusos que aseguran haber sufrido tuvieron un papel importante en los hechos de 1989.

Sin embargo, la Fiscalía del condado de Los Ángeles ha manifestado su oposición a su liberación y ha indicado que presentará argumentos en contra durante el proceso de libertad condicional.

Lyle y Erik Menéndez fueron condenados por los asesinatos de sus padres, José y Kitty Menéndez, quienes fueron encontrados muertos a tiros en su residencia de Beverly Hills en agosto de 1989.

El caso se convirtió en uno de los procesos criminales más conocidos de Estados Unidos y volvió a recibir atención pública décadas después, a raíz de nuevas solicitudes para revisar las condenas y de una renovada discusión sobre las acusaciones de abuso que los hermanos hicieron contra sus padres.

Ahora, las audiencias tentativamente fijadas para febrero de 2027 serán el próximo escenario en el que Lyle y Erik Menéndez intentarán convencer a las autoridades de que cumplen las condiciones necesarias para obtener la libertad condicional.