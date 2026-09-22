Continúan los retrasos y las cancelaciones en aeropuertos de EE. UU. tras avería

Los vuelos comenzaron a operar nuevamente este martes en los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, aunque todavía se registraban retrasos y cancelaciones luego de una interrupción que afectó durante horas las operaciones aéreas en el noreste de Estados Unidos.

El aeropuerto de Newark, uno de los más afectados por la falla del lunes, registraba pasadas las 12:30 de la tarde de este martes unos 61 vuelos cancelados y 103 retrasos, según FlightAware.com, un sitio web global de seguimiento de vuelos y datos de aviación.

La situación representa una mejoría respecto al lunes, cuando cientos de vuelos fueron cancelados con origen o destino en el aeropuerto, que permaneció prácticamente paralizado durante gran parte del día.

Según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24, ningún vuelo comercial aterrizó en Newark desde aproximadamente las 9:40 de la mañana hasta poco después de las 5:20 de la tarde del lunes, hora local.

A pesar de que los vuelos comenzaron a operar con cierta normalidad este martes, Newark seguía siendo el aeropuerto más afectado por las irregularidades en el tráfico aéreo, tanto en los vuelos de salida como en los de llegada.

Otros aeropuertos afectados

La interrupción también afectó al Aeropuerto Internacional de Filadelfia, donde fueron cancelados más de 200 vuelos el lunes, así como a los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy, en Nueva York. Las operaciones comenzaron a normalizarse el lunes por la noche.

Sin embargo, este martes todavía se registraban retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos de la región.

Hasta las 12:44 del mediodía, el aeropuerto de Filadelfia reportaba 62 retrasos y 30 cancelaciones, mientras que en el JFK se registraba un total de cinco cancelaciones y 86 retrasos.

LaGuardia, por su parte, registraba 76 retrasos y cuatro cancelaciones en sus vuelos con origen o destino en el aeropuerto, según FlightAware.com.

Al sumar las cifras reportadas para Newark, Filadelfia, JFK y LaGuardia, los cuatro aeropuertos acumulaban 327 retrasos y 100 cancelaciones este martes, además de decenas de cancelaciones.

La falla

El incidente se produjo el lunes por una falla en la principal línea de comunicaciones de las instalaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) en Filadelfia. La línea de fibra óptica de respaldo también quedó fuera de servicio luego de ser cortada accidentalmente por trabajadores de la construcción ferroviaria.

Las fallas dejaron a los controladores aéreos sin radar ni comunicaciones durante varias horas, lo que provocó interrupciones en los principales aeropuertos de la región.

Aunque las líneas de comunicación afectadas fueron reparadas, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que tomaría tiempo resolver los retrasos acumulados.

"Tomará algún tiempo solucionar todos los retrasos existentes", escribió Duffy en una publicación en línea.

Ante las interrupciones, la FAA recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. Algunas aerolíneas también permitieron a sus pasajeros cambiar sus vuelos sin cargos adicionales.

La interrupción coincidió con la llegada a Nueva York del presidente Donald Trump y de numerosos líderes extranjeros para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, no pudo asistir el lunes a un evento relacionado con la Asamblea General debido a las interrupciones en los vuelos. Sin embargo, su oficina informó que llegó a Nueva York esa misma noche.