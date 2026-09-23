El Departamento de Estado de EE. UU. habilita portal para denunciar fraude y uso indebido de visas

Una visa con una imagen de cancelado encima. ( SHUTTERSTOCK )

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este miércoles un portal en línea para que los ciudadanos puedan denunciar presuntos casos de fraude y uso indebido de visas estadounidenses.

En un comunicado compartido en su página web, el Departamento invitó a las personas que tengan información sobre un posible fraude o uso indebido de una visa, denunciarlo a través de travel.state.gov/reportvisafraud.

De acuerdo con el Departamento, esta nueva herramienta busca facilitar que el público pueda proporcionar información sobre posibles irregularidades relacionadas con solicitudes, obtención o utilización de visas, con el objetivo de que las autoridades puedan revisar los casos y tomar las medidas correspondientes.

Según informó el comunicado, varias de las investigaciones que permitieron identificar y responsabilizar a personas involucradas en fraudes de visas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump se originaron a partir de denuncias de "ciudadanos honestos y preocupados".

Además, señala que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio, "la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento lleva a cabo rigurosas actividades de detección y prevención del fraude para frustrar los intentos de viajar a Estados Unidos por medios fraudulentos o con fines ilegales".

En ese sentido, explica que el fraude de visas puede incluir el uso de documentos o planes de viaje falsificados, intermediarios que organizan matrimonios ficticios, empresas fantasma, ofertas de trabajo fabricadas, participación o facilitación del turismo de maternidad, entre otros.

Agrega que estos esquemas no solo defraudan al gobierno de Estados Unidos, sino que también perjudican a las comunidades estadounidenses, debilitan la economía y a los trabajadores estadounidenses, y ponen en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos.

"El Departamento de Estado aplica rigurosamente las leyes estadounidenses y exigirá responsabilidades a quienes las infrinjan, lo que incluye la revocación de visas y la remisión de casos de fraude a las autoridades competentes para su investigación", advirtió.

Petición de la Embajada en RD

A principio de mes, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana instó a quienes tengan información sobre personas que hayan utilizado su visa para fines no autorizados a reportarlo a su Unidad de Fraude.

"Si sospecha que una persona ha dado información falsa sobre el propósito de su viaje para realizar turismo de nacimiento, puede reportarlo, junto con cualquier evidencia que lo respalde", indicó la embajada estadounidense en su columna semanal "Pregúntale al cónsul" publicada el 8 de septiembre.

En ese momento explicó que las denuncias pueden enviarse a la Unidad de Fraude de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo a través del correo electrónico SDO-Fraud@state.gov.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas dirigidas a restringir la ciudadanía por nacimiento y combatir el llamado "turismo de parto", aunque varias de estas iniciativas han enfrentado obstáculos en los tribunales estadounidenses.

La controversia tiene como eje la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos.