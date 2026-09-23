Estadounidense resulta herido tras ser confundido con fugitivo por agentes de ICE en Illinois

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( SHUTTERSTOCK )

Un ciudadano estadounidense resultó herido y ensangrentado durante un enfrentamiento con agentes federales que lo confundieron con un fugitivo al que buscaban arrestar en Evanston, Illinois, según la Policía local y testigos del incidente.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado en ambulancia a un hospital luego del incidente ocurrido el domingo. De acuerdo con el Departamento de Policía de Evanston, manifestó haber sufrido lesiones en la cabeza, el cuello y los dientes.

Según AP, la Policía indicó que agentes federales que participaban en la búsqueda de un fugitivo con una orden de arresto consideraron que el hombre se parecía a la persona que buscaban.

Un agente explicó a los policías locales que el hombre se negó inicialmente a identificarse y que los agentes intentaron detenerlo para tomarle las huellas dactilares. Posteriormente comprobaron que no era el fugitivo y que se trataba de un ciudadano estadounidense, por lo que fue liberado.

La Policía de Evanston encontró al hombre en el suelo, mientras varias personas intentaban ayudarlo. Los agentes locales documentaron sus lesiones y posteriormente acudieron al hospital donde fue atendido. Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre lo ocurrido.

Testigos describen el enfrentamiento

Ryan Garton, un residente de Evanston que presenció el incidente, declaró a The Associated Press que vio a los agentes inmovilizar al hombre al costado de la carretera.

Según Garton, uno de los agentes tenía una rodilla sobre la espalda del hombre, quien gritaba que era ciudadano estadounidense y pedía que lo dejaran en paz.

El testigo dijo que observó sangre en la ropa del hombre y que este presentaba una inflamación alrededor del ojo derecho y la sien, además de raspaduras en el rostro, informó AP.

Michael Lipson, propietario de un establecimiento ubicado frente al lugar donde ocurrió el incidente, también declaró a AP que vio a los agentes forcejear con el hombre y tirarlo al suelo mientras repetía que era ciudadano estadounidense.

Lipson afirmó que los agentes revisaron documentos y tarjetas que estaban en la cartera del hombre antes de retirarse del lugar.

Otro testigo, Miguel Angel Olivares, dijo a NBC Chicago que los agentes utilizaron una fuerza que le pareció excesiva y que varios residentes llamaron al 911 después de percatarse de que el hombre estaba herido.

DHS ofrece otra versión

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que agentes de inmigración se encontraron con una persona que, según la agencia, se parecía al objetivo de una operación para localizar a un fugitivo.

En un comunicado, el DHS afirmó que los agentes se identificaron como autoridades y dieron órdenes que calificaron de legales, pero que el hombre no cooperó y se negó a identificarse.

La agencia sostuvo que los agentes abandonaron el lugar después de que el hombre se identificara y que este rechazó la ayuda que le ofrecieron.

La Policía de Evanston, sin embargo, continúa recopilando videos, testimonios y otras evidencias para establecer cómo ocurrió el enfrentamiento y determinar las circunstancias en las que el hombre resultó lesionado.

Autoridades de Illinois reaccionan

El incidente generó reacciones de funcionarios de Illinois. El alcalde de Evanston, Daniel Biss, informó que el hombre fue atendido en un hospital por lesiones que fueron consideradas leves y señaló que la Policía continuaría investigando el caso.

La representante federal por Illinois Jan Schakowsky también expresó su preocupación por lo ocurrido y dijo sentirse "indignada y consternada" por los informes sobre el incidente.

El caso ocurre en medio de una mayor presencia de agentes federales de inmigración en comunidades de Illinois y de un debate nacional sobre las tácticas utilizadas durante las operaciones de control migratorio.

El mismo domingo, agentes de ICE dispararon e hirieron a un hombre venezolano de 28 años durante una intervención en Austin, Texas, un incidente que también está siendo investigado.