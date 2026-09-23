Madre de migrante venezolano baleado por ICE pide que sea operado de manera urgente

Un integrante de la Policía de Austin custodia la zona donde un migrante venezolano de 28 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el domingo, en Austin (Estados Unidos). ( EFE )

La familia del migrante venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez exigió justicia y atención médica urgente para ser operado, tras ser baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Estados Unidos.

Garcés recibió el domingo un balazo en la parte superior de la espalda de un integrante del ICE, en un nuevo incidente que pone el foco en los operativos migratorios impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El venezolano de 28 años permanece bajo custodia federal. Su madre Flor Pérez informó que la bala alojada cerca de su columna le ha causado inmovilidad en el lado izquierdo de su cuerpo y teme que se mueva hacia algún órgano.

"Está bastante lastimado y con mucho dolor", dijo Pérez a la AFP desde el estado Lara (centro).

"No me pudieron sacar la bala"

Explicó que tras ser llevado dos veces a un hospital, fue regresado al centro de detención y que hasta ahora solo ha recibido calmantes de las enfermeras del lugar. Sostuvo que requiere de una cama clínica, ya que las condiciones en las que se encuentran no son óptimas para su situación médica.

El miércoles durante una conferencia de prensa desde el centro de detención, Garcés expresó que el disparo le "fracturó la clavícula y en el hospital que me llevaron no me pudieron sacar la bala" porque estuvo cerca de alcanzar su columna.

Horas después, su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, informó que Garcés fue nuevamente "trasladado a otro hospital porque ahora sufre parálisis del lado izquierdo".

Hijo con parálisis cerebral

Flor Pérez vive con el hijo del migrante venezolano, un menor de edad que padece una discapacidad motora (parálisis cerebral) desde su nacimiento. El pequeño depende económicamente de las remesas que Garcés envía desde Texas para sus medicinas y tratamientos.

Exige además una investigación y se apliquen sanciones al funcionario que disparó. Catalogó el procedimiento policial como una flagrante violación a los derechos humanos.

"El me marcó en una videollamada y lo vi en el momento cuando el estaba estacionado en su carro sentado y me cuenta que venía un carro y lo chocó" y "entonces dice `mamá, me dispararon, me dispararon´", contó Pérez.

"No había motivo"

Otros de sus parientes en Venezuela denunciaron la opacidad del procedimiento de ICE. Su tía Gladys Pérez manifestó el "rechazo absoluto" de la familia ante el uso desmedido de la fuerza.

"La verdad es que no había motivo para dispararle a Wilber, dicen que huyó. Sin embargo, no me parece que sea un motivo. No es un delincuente. No debe ser tratado como tal", dijo la docente desde el estado Yaracuy (centro-norte).

Gladys Pérez denunció que la agencia estadounidense mantiene un cerco informativo, pues hasta el momento desconocen el estatus legal bajo el cual lo tienen retenido.

Wilber Garcés tenía más de cinco años fuera de Venezuela e ingresó legalmente a Estados Unidos desde México hace casi tres años bajo el programa de parole humanitario y con solicitud de asilo en curso, según sus familiares.

"Él no se fue por caminos ilegales", enfatizó Angelsis Vásquez. Agregó que el joven contaba con permisos para trabajar como repartidor de la plataforma DoorDash.

Por su parte, María Flor Sequera, abuela del migrante venezolano, expresó su dolor por lo ocurrido y mantiene la esperanza en que "todo esto termine para bien", anhelando la pronta recuperación de su nieto y que se aclare su situación.