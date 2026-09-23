Incendio en edificio de apartamentos en El Bronx deja una persona muerta y 10 heridas

Camión de bomberos del FDNY estacionado en la estación de bomberos de Manhattan el 23 de agosto de 2017, en la ciudad de Nueva York, Nueva York. ( SHUTTERSTOCK )

Una persona murió y otras 10 resultaron heridas tras un incendio registrado la mañana de este miércoles en un edificio de apartamentos de seis plantas en El Bronx, Nueva York, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY, por sus siglas en inglés).

El incendio fue reportado alrededor de las 7:45 de la mañana en un edificio ubicado en Montgomery Avenue, cerca de West 175th Street, en el barrio de Morris Heights. De acuerdo con los bomberos, las llamas se originaron en el cuarto piso.

El fuego se propagó a un apartamento vecino, a otros dos apartamentos ubicados en los pisos superiores y al espacio entre el techo y la cubierta del edificio.

La emergencia alcanzó la categoría de dos alarmas, por lo que más de 100 bomberos y paramédicos acudieron al lugar para combatir las llamas y atender a los afectados.

Las víctimas

Una de las personas heridas fue trasladada al Hospital Jacobi en estado grave y con lesiones que ponían en peligro su vida. Posteriormente, murió a causa de las heridas sufridas en el incendio.

Entre los heridos se encuentra un hombre de 31 años que sufrió quemaduras y otras lesiones tras caer del edificio. La Policía indicó que permanece en estado crítico, pero estable.

Los bomberos señalaron que encontraron al hombre inconsciente después de que, según las autoridades, saltara del edificio en llamas.

Otros cinco civiles y cuatro bomberos también resultaron heridos durante las labores para controlar el incendio.

Imágenes captadas por el timbre de un apartamento muestran una gran cantidad de humo en el pasillo del edificio, así como llamas de gran intensidad saliendo por una de las puertas, mientras los bomberos avanzan para controlar el incendio.

Kathryn Rivera, una de las residentes, relató que se encontraba durmiendo cuando un vecino la despertó para avisarle sobre el incendio.

"Me levanté, cogí a mis hijos y salí. Dejé a mis mascotas dentro. Una de ellas había muerto", dijo Rivera.

Los bomberos indicaron que había fuertes vientos debido a que algunas ventanas y puertas estaban abiertas, una condición que pudo haber contribuido a la propagación de las llamas.

El FDNY informó que el incendio fue controlado poco antes de las 10:00 de la mañana. Las autoridades investigan la causa.