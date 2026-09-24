Gobierno de EE. UU. paga anuncio televisivo con mensajes de Trump de cara a elecciones de medio mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

Un anuncio televisivo de 30 segundos que utiliza imágenes del presidente Donald Trump y mensajes asociados con el Partido Republicano fue transmitido en cadenas de televisión conservadoras y lleva una leyenda que indica que fue financiado por el Gobierno de Estados Unidos.

El anuncio, emitido en programas de Fox News y Newsmax, afirma que "Estados Unidos nunca será un país comunista" y destaca lo que presenta como "las mayores reducciones de impuestos de la historia". Cerca del final aparece un texto que señala que el espacio fue "financiado por el Gobierno de Estados Unidos".

De acuerdo con AdImpact, empresa que monitorea el gasto en publicidad política y medios, el anuncio tuvo un costo de unos 14,000 dólares.

Según informó la agencia AP, la Casa Blanca defendió el contenido y lo describió como un anuncio de carácter educativo y patriótico.

"Estos anuncios de servicio público tienen como objetivo recordar a los estadounidenses que amen a su país y comprendan qué es lo que hace que valga la pena defenderlo, tanto en casa como en nuestras fronteras y en el extranjero", señaló la Casa Blanca en un comunicado.

La administración no especificó qué agencia federal pagó por el anuncio. Fox News y Newsmax tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Mensaje coincide con discurso republicano

Aunque el anuncio no pide expresamente a los espectadores votar por un candidato o partido en particular, su contenido coincide con algunos de los mensajes que Trump y otros republicanos han utilizado de cara a las elecciones de medio mandato.

El anuncio también incluye imágenes del presidente acompañadas por música de fondo en la que se repite la frase "ámame", informó AP.

La transmisión ocurre después de una convención republicana celebrada en Dallas a principios de septiembre, donde Trump y otros dirigentes del partido promovieron mensajes relacionados con sus prioridades políticas.

Legisladores cuestionan el uso de fondos públicos

El representante demócrata Jamie Raskin, de Maryland, cuestionó el uso de recursos gubernamentales para financiar el anuncio y sostuvo que podría constituir una violación de la Ley Hatch, que establece restricciones a determinadas actividades políticas de los empleados del Gobierno federal.

"Es manifiestamente antiético, según numerosas disposiciones éticas federales que prohíben el uso de recursos gubernamentales para campañas políticas", escribió Raskin en una publicación en redes sociales.

También hubo cuestionamientos desde las filas republicanas.

Según AP, el senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, quien no busca la reelección, comparó el uso de fondos públicos para el anuncio con prácticas del Gobierno del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.

"Es inapropiado. No es que necesiten una página de GoFundMe para conseguir el dinero para ese tipo de anuncio, y podrían hacerlo. Pero usar el dinero de los contribuyentes se parece a lo que hace Viktor Orbán", dijo Tillis.

El senador republicano John Kennedy, de Luisiana, también expresó dudas sobre el uso de dinero público para este tipo de publicidad.

"No me gusta ver que los políticos utilicen dinero público para pagar sus propios anuncios de campaña", declaró.

Hasta ahora, no se ha identificado públicamente qué agencia federal autorizó el gasto ni se ha establecido que el anuncio constituya una violación de la legislación electoral o de las normas federales de ética. El uso de recursos públicos para mensajes con contenido político podría ser objeto de revisión por las autoridades competentes.