Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema permitir deportaciones rápidas a terceros países

La Corte Suprema de Estados Unidos. ( EFE )

El gobierno del presidente Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita nuevamente las deportaciones rápidas de inmigrantes hacia terceros países con los que no tienen vínculos.

La administración solicitó al máximo tribunal suspender de inmediato las órdenes de tribunales inferiores que establecen que las personas deben tener la oportunidad de presentar objeciones antes de ser deportadas a un país distinto al suyo, informó AP.

Los magistrados ya habían permitido temporalmente que continuaran este tipo de vuelos de deportación cuando el caso llegó anteriormente a la Corte Suprema. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones confirmó posteriormente el fallo de un juez de Boston que determinó que los migrantes deben tener una oportunidad real de argumentar que su traslado a un tercer país podría exponerlos a persecución o tortura.

El fallo no prohíbe las deportaciones hacia terceros países, pero establece un procedimiento que puede retrasarlas. El Gobierno sostiene que ese requisito ya provocó la cancelación de un vuelo que transportaría a 70 personas con antecedentes penales hacia tres países diferentes.

"El gobierno ha podido expulsar a miles de extranjeros a terceros países en los últimos meses, y miles más cumplen los requisitos para ser expulsados", escribió el procurador general D. John Sauer en la solicitud presentada ante la Corte Suprema, según AP.

Deportaciones a terceros países

La administración Trump sostiene que recurre a terceros países cuando no puede enviar rápidamente a una persona a su país de origen. De acuerdo con los abogados del Gobierno, esos países han ofrecido garantías de que los deportados no serán perseguidos ni torturados.

Los abogados argumentaron que las exigencias establecidas por los tribunales inferiores podrían provocar retrasos en las deportaciones y obligar a Estados Unidos a renegociar acuerdos con gobiernos extranjeros.

Según AP, la administración Trump ha deportado a miles de personas mediante acuerdos con casi dos docenas de países, entre ellos Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Panamá.

El uso de estos acuerdos ha generado cuestionamientos sobre las condiciones que enfrentan algunos de los deportados.

Este mes, los abogados de dos hombres enviados a Guinea Ecuatorial afirmaron que fueron golpeados y retenidos a punta de pistola por policías en un hotel utilizado como centro de detención. Los abogados también alegaron que a los hombres les cubrieron la cabeza con bolsas.

La solicitud ante la Corte Suprema se produce mientras la administración Trump mantiene una amplia política de deportaciones y ha planteado como objetivo expulsar a millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización migratoria.

La Corte Suprema deberá decidir si interviene nuevamente para permitir que las deportaciones a terceros países continúen sin el procedimiento adicional establecido por los tribunales inferiores.