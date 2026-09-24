El presidente Luis Abinader se reúne con diáspora dominicana en Brooklyn

El presidente Luis Abinader se reúne con los dominicanos en el condado de Brooklyn en Nueva York. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El mandatario Luis Abinader sostuvo este jueves un encuentro con representantes de la diáspora dominicana en Brooklyn, donde el presidente de ese condado, Antonio Reynoso, proclamó el 24 de septiembre de 2026 como el Día del Orgullo Dominicano, en reconocimiento a los aportes de esta comunidad al desarrollo económico, social y cultural de Brooklyn.

Según un documento de prensa de la Presidencia, durante el acto, Abinader expresó su orgullo por los logros alcanzados por los dominicanos residentes en Brooklyn y agradeció las contribuciones que realizan a República Dominicana a través de las remesas, las inversiones y el respaldo a sus familias.

"Nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes, de sus conquistas, de sus triunfos", afirmó el mandatario, quien aseguró que el país siempre estará agradecido con la comunidad dominicana en el exterior.

Abinader recordó sus vínculos familiares con Nueva York y dijo conocer de cerca el esfuerzo de los dominicanos que han emigrado a Estados Unidos.

"Conozco lo que ustedes han hecho, conozco también cómo los funcionarios norteamericanos se refieren y admiran a la comunidad dominicana por sus aportes, por sus emprendimientos, por su desarrollo", expresó.

El presidente destacó que durante su gestión se han ampliado los servicios dirigidos a los dominicanos en el exterior a través de los consulados y se ha avanzado en la digitalización de trámites públicos.

"Pero lo mejor que le puede pasar a la comunidad dominicana en el exterior es que podamos hacer una mejor República Dominicana", sostuvo.

El mandatario también resaltó los avances económicos y sociales que, según indicó, ha registrado el país desde 2020, pese a las dificultades internacionales de los últimos años.

El jefe de Estado aseguró que su administración continuará trabajando para crear mejores condiciones para los dominicanos residentes en el exterior y reiteró el vínculo de estos con su país de origen.

"Siempre van a tener las puertas abiertas, siempre los vamos a recibir con una sonrisa, siempre los vamos a recibir con amor, con agradecimiento y con orgullo", manifestó.

Agradeció la solidaridad de la diáspora durante la pandemia de covid-19, cuando, pese a las dificultades económicas, aumentó el envío de remesas hacia República Dominicana.

"Eso habla de la solidaridad, de la sensibilidad de los dominicanos, que realmente a mí me llena de orgullo", expresó.

Abinader destacó además a Reynoso como un ejemplo de la participación de las nuevas generaciones de dominicanos en la vida pública de Estados Unidos.

"Qué bueno que vine a Brooklyn", afirmó el presidente, al destacar la importancia de la comunidad dominicana en ese condado.

Reynoso proclama el Día del Orgullo Dominicano

Por su parte, Antonio Reynoso proclamó oficialmente el 24 de septiembre de 2026 como el Día del Orgullo Dominicano en Brooklyn, en reconocimiento a las contribuciones de la diáspora y en conmemoración de la visita de Abinader.

"El espíritu dominicano es una parte integral de nuestra cultura y economía. Y ahora, en reconocimiento de las muchas contribuciones de la diáspora dominicana a nuestro condado y en conmemoración de la histórica visita del Excelentísimo Señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana aquí a Brooklyn, me enorgullece declarar oficialmente el 24 de septiembre de 2026 como el Día del Orgullo Dominicano", proclamó Reynoso.

El presidente del condado dijo que ha sido testigo del crecimiento de República Dominicana durante la gestión de Abinader y destacó las iniciativas que, según afirmó, se han desarrollado desde 2020 en áreas como seguridad, alimentación, infraestructura e inversión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/01be4731-1800-4898-967b-2ac69d403041-823adc03.jpg El presidente Luis Abinader junto al presidente del condado de Nueva York, Antonio Reynoso. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/070cac4e-b031-48b4-931e-f4961ee448ed-c870be95.jpg El presidente Luis Abinader junto al presidente del condado de Nueva York, Antonio Reynoso. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/c23738ad-e8c6-497c-803c-c140ae41a1e2-9ccf8c6e.jpg El cónsul dominicano Jesús Vásquez Martínez, el presidente Luis Abinader y el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/84d9e724-0b37-4f52-b87b-c77aa7c74992-f8bf73aa.jpg El cónsul dominicano Jesús Vásquez Martínez, el presidente Luis Abinader y el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA.) ‹ >

"Desde el Monorriel de Santiago y el Túnel de la Plaza de la Bandera, usted está creando infraestructuras nuevas para mejorar, unir a los dominicanos e iniciar una era de modernidad que solo soñaban nuestros padres", afirmó.

Reynoso resaltó además el significado de la presencia del mandatario dominicano en Brooklyn y el peso de la comunidad dominicana en ese condado.

"Por primera vez en nuestra historia, el Presidente de la República Dominicana está aquí para conocer las contribuciones de la diáspora dominicana de Brooklyn. Una hermosa diáspora que cuenta con más de 100,000 dominicanos. Me siento especialmente honrado de convocar este evento, siendo el primer dominicano elegido presidente de condado en la ciudad de Nueva York", manifestó.

Reynoso, hijo de inmigrantes dominicanos, nació y creció en Williamsburg y en 2021 se convirtió en el primer latino y primer dominicano en ocupar la presidencia del condado de Brooklyn.

El funcionario expresó su expectativa de que la visita contribuya a fortalecer los vínculos entre Brooklyn y República Dominicana y a generar nuevas oportunidades para los dominicanos residentes en el exterior.

"Mi meta es que los dominicanos de segunda y tercera generación no pierdan sus vínculos con la República Dominicana. Y en crear más oportunidades, podemos apoyar el crecimiento del país igual que al crecimiento de Brooklyn. Porque, señor Presidente, la diáspora dominicana de Brooklyn es una fuerza potente. La prueba está en este salón", enfatizó.

Consulado dominicano en Brooklyn

De su lado, el cónsul general de República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, calificó la presencia de Abinader en Brooklyn como un momento de importancia para la comunidad dominicana.

Destacó los aportes de los dominicanos residentes en ese condado, quienes, a través de su trabajo y emprendimientos, han establecido hogares, creado negocios y generado empleos.

Vásquez Martínez informó que la oficina del Consulado dominicano en Brooklyn ya se encuentra instalada de manera permanente y cuenta con la autorización del Departamento de Estado de Estados Unidos.

También anunció que, a partir de la próxima semana, la Junta Central Electoral instalará en esa oficina servicios de cedulación y otros trámites correspondientes a la institución.

Durante el acto, Abinader y Vásquez Martínez entregaron un reconocimiento a Reynoso, nacido en Brooklyn y criado en Williamsburg, hijo de padres dominicanos.

El cónsul destacó la trayectoria de Reynoso, quien comenzó como organizador comunitario y posteriormente fue concejal antes de convertirse en presidente del condado de Brooklyn.

"Antonio, en tu trayectoria reconocemos el esfuerzo de tus padres, el valor de tus raíces y tu compromiso con la comunidad que te vio crecer. Tu ejemplo demuestra a nuestros jóvenes que, con preparación y dedicación, pueden alcanzar espacios desde los cuales transformar vidas", manifestó Vásquez Martínez.

Padre Jeremías Castillo destaca jornada de oración

En el encuentro también intervino el reverendo padre Jeremías Castillo, quien valoró la jornada nacional de oración convocada recientemente por el presidente Abinader.

El religioso consideró que la iniciativa responde a la tradición cristiana del pueblo dominicano y destacó la importancia de encomendar al país a Dios, especialmente ante los fenómenos naturales que han afectado a naciones de la región.

"El pueblo dominicano ora desde su nacimiento. Nuestra patria nace con ese deseo, desde los trinitarios, de honrar a Dios", expresó.

En ese sentido, agradeció al mandatario por la convocatoria: "Por eso agradezco al señor Presidente que haya llamado a esa jornada de oración a todos los dominicanos".