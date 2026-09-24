Solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. caen a 197,000, el nivel más bajo desde julio

Unas personas pasan junto a un cartel de vacantes de empleo en la puerta de un restaurante en San Francisco. ( AP )

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron la semana pasada a 197,000, su nivel más bajo desde mediados de julio, en una nueva señal de que los despidos continúan siendo poco frecuentes y el mercado laboral mantiene cierta estabilidad.

El Departamento de Trabajo informó este jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo bajaron de las 198,000 registradas la semana anterior, cifra que fue revisada posteriormente.

El promedio de solicitudes durante las últimas cuatro semanas, un indicador que permite reducir las variaciones semanales, también disminuyó. Se ubicó en 202,250, frente a las 204,000 de la semana anterior.

Las solicitudes de subsidio por desempleo son observadas de cerca porque ofrecen una señal sobre el ritmo de los despidos y pueden ayudar a determinar hacia dónde se dirige el mercado laboral.

Durante este año, las solicitudes se han mantenido en su mayoría por debajo de las 220,000 semanales, un nivel considerado históricamente bajo.

Despidos limitados

De acuerdo con The Associated Press, el mercado laboral estadounidense ha mostrado resistencia pese al aumento de los precios de la energía, que ha elevado los costos para empresas y consumidores desde el inicio de los enfrentamientos con Irán el 28 de febrero.

Los despidos se mantienen limitados, mientras las empresas parecen mostrarse cautelosas a la hora de reducir sus plantillas, después de haber enfrentado dificultades para encontrar trabajadores tras la reapertura de la economía luego de los confinamientos por la pandemia de COVID-19.

Aunque las compañías continúan contratando, lo hacen a un ritmo más moderado que durante los últimos años.

En lo que va de 2026, los empleadores —incluidas empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han creado un promedio de 80,000 empleos al mes. En agosto se registraron 162,000 nuevos puestos, según el Departamento de Trabajo.

La cifra contrasta con 2025, cuando la creación mensual de empleos promedió apenas 9,700 puestos, en un contexto marcado por las altas tasas de interés y la incertidumbre en torno a las políticas comerciales de la administración de Donald Trump.

Próximo informe de empleo

El Departamento de Trabajo tiene previsto publicar la próxima semana el informe correspondiente a septiembre.

Según una encuesta de FactSet entre analistas, se espera que el reporte muestre la creación de unos 52,500 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantenga en 4.1 %.

A pesar de la estabilidad reciente, el ritmo de contratación continúa por debajo del registrado en años anteriores. Durante 2023 y 2024 se crearon, en promedio, 166,000 empleos mensuales, mientras que en 2021 y 2022, durante el auge de contratación posterior a los confinamientos por la pandemia, el promedio alcanzó los 491,000 puestos mensuales.